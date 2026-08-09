Mercato OM : Amine Gouiri en pleine réflexion sur son avenir

L’avenir d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille est de plus en plus incertain. Selon La Provence, l’attaquant algérien réfléchit actuellement à la suite de son aventure olympienne. Séduit par la perspective de travailler avec Bruno Genesio, il serait en revanche préoccupé par les nombreux départs et l’absence de recrues.

Gouiri partagé sur son avenir à Marseille

Le dossier Amine Gouiri pourrait rapidement devenir l’un des sujets majeurs du mercato marseillais.

Selon les informations de La Provence, l’OM doit encore réaliser des ventes et l’attaquant de 26 ans se trouve actuellement dans une véritable période de réflexion concernant son avenir.

Gouiri verrait pourtant d’un très bon œil la possibilité de travailler sous les ordres de Bruno Genesio. Le projet sportif porté par le nouvel entraîneur marseillais constituerait ainsi un argument important en faveur d’une poursuite de son aventure à l’OM.

Mais d’autres éléments alimenteraient ses interrogations.

Les nombreux départs inquiètent Gouiri

Toujours selon La Provence, l’international algérien serait notamment préoccupé par les nombreux mouvements enregistrés dans le sens des départs et par l’absence de recrues pour renforcer l’effectif.

Une inquiétude qui intervient dans une période particulièrement agitée pour Marseille. La direction doit continuer à réduire ses charges et plusieurs joueurs importants sont concernés par le marché.

Pour Gouiri, la question est donc également sportive : quel sera réellement le niveau de compétitivité de l’effectif dont disposera Genesio lorsque la saison débutera ?

La Provence indique qu’un point doit prochainement être organisé entre les différentes parties afin d’évoquer la situation et les intentions de chacun.

Un dossier qui prend de l’importance

Cette réflexion intervient alors que le nom de Gouiri commence à circuler sur le marché.

L’Équipe indiquait notamment samedi que Côme manifeste un intérêt pressant pour l’attaquant marseillais. À ce stade, aucune offre officielle ni aucun accord n’a toutefois été annoncé.

L’OM se retrouve donc face à une situation délicate. Gouiri est attiré par le projet de Bruno Genesio, mais souhaite également être rassuré sur les ambitions sportives du club et la qualité de l’effectif qui sera construit autour du nouvel entraîneur.

La prochaine discussion entre le joueur et la direction pourrait ainsi être déterminante. Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise concernant l’avenir d’Amine Gouiri, mais le dossier est désormais clairement ouvert.