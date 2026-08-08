Mercato OM : Angel Gomes aussi sur départ … Génésio a d’autres plans

L’avenir d’Angel Gomes à l’Olympique de Marseille reste incertain. Selon L’Équipe, le milieu offensif anglais serait ouvert à un départ cet été, avec une préférence pour un retour en Premier League. Plusieurs clubs anglais se sont déjà renseignés sur sa situation.

Angel Gomes souhaite retrouver la Premier League

Le mercato de l’OM pourrait également concerner Angel Gomes dans les prochaines semaines.

D’après les informations de L’Équipe, le milieu anglais de 25 ans, qui aura 26 ans le 31 août, aspire surtout à s’installer en Premier League.

Son passage à Wolverhampton, au début de l’année 2026, n’a pas constitué une réussite selon le quotidien, mais l’ancien joueur de Lille espérerait désormais obtenir une nouvelle opportunité dans le championnat anglais.

Plusieurs clubs auraient déjà pris des renseignements sur sa situation. West Ham et Coventry, entraîné par Frank Lampard et promu en Premier League, sont notamment cités par L’Équipe.

À ce stade, aucune offre officielle ni négociation avancée n’est annoncée.

Un salaire important pour l’OM

Angel Gomes avait rejoint Marseille librement à l’été 2025. Cette arrivée sans indemnité de transfert s’était toutefois accompagnée d’un salaire important, selon L’Équipe.

Dans un contexte où l’OM cherche à poursuivre son dégraissage et à réduire ses charges, un départ du milieu anglais pourrait donc permettre à la direction de dégager une nouvelle marge de manœuvre.

Le quotidien précise que l’OM ne le retient pas.

Genesio dispose d’autres options au milieu

Sur le plan sportif, Bruno Genesio dispose également de plusieurs possibilités dans l’entrejeu.

Lors du match de préparation remporté face à Al Shahania (3-0), le technicien marseillais a notamment utilisé Pierre-Emile Højbjerg et Nnadi devant la défense.

L’Équipe ajoute que Genesio souhaite encore des recrues dans ce secteur et apprécie particulièrement le profil de Quinten Timber.

La situation d’Angel Gomes apparaît donc clairement ouverte. Le joueur souhaite retrouver la Premier League, plusieurs clubs anglais se renseignent et l’OM ne ferme pas la porte à son départ.

Reste désormais à savoir si l’un des prétendants passera à l’action avec une proposition concrète avant la fermeture du mercato.