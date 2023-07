Mercato OM : Après Aubameyang, la 4e recrue arrive !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après Kondogbia, Lodi et Aubameyang, une quatrième recrue devrait débarquer. L’OM a quasiment bouclé le retour de Rubén Blanco. Le portier espagnol a donné satisfaction comme doublure la saison dernière et devrait revenir à Marseille.

L’Olympique de Marseille serait sur le point de faire revenir Rubén Blanco. Le gardien espagnol de 27 ans était prêté au club la saison dernière, sans option d’achat et Pablo Longoria aurait décidé de tout de même ramener le portier du Celta Vigo à Marseille.

À moins qu’il ne soit prêté une seconde fois, l’OM va devoir dépenser quelques millions pour faire revenir Blanco, qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Celta. Selon El Chiringuito, l’affaire serait proche d’être conclue et Vigo aurait déjà trouvé un potentiel remplaçant, en la personne de David Soria, portier du Getafe FC.

« Marseille et le Celta ont pratiquement bouclé le transfert de Rubén Blanco.

La formation Viguésa pense à David Soria en remplacement »

🔜Marsella y Celta tienen prácticamente cerrado el traspaso de Rubén Blanco. ‼️El conjunto vigués piensa en David Soria como recambio #LaLigaHypermotion. 📝@pablopatinho29 pic.twitter.com/avp5QmD4Mu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2023

Longoria apprécie la dynamique Lopez-Blanco

Lors de la conférence de presse de fin de saison, le président olympien avait expliqué qu’il avait adoré ce qu’il avait vu en termes de concurrence au poste de gardien de but : « J’étais content avec les gardiens cette saison. Chapeau à Ruben Blanco. Il a bien travaillé cette saison, il a toujours été positif, il a cherché à mettre de la compétition et de la pression à Pau, de façon élégante ».

Pablo Longoria a même déclaré ceci à propos de l’ambiance au sein du petit groupe composé de Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens et les trois portiers du groupe professionnel, Pau Lopez, Ruben Blanco et Simon Ngapandouetnbu : « L’ambiance qui a existé entre les gardiens, ça a été quelque chose de très positif. L’une des choses les plus positives que j’ai vu dans ce club ».

Quid de Simon ?

Ce retour programmé est cependant un coup dur pour Simon Ngapandouetnbu qui va de nouveau passer troisième gardien dans la hiérarchie. À 20 ans, le Camerounais n’a disputé aucun match professionnel avec l’OM et pourrait avoir envie de découvrir le haut-niveau. Selon certains observateurs, Ngapandouetnbu a un talent fou mais visiblement le club phocéen ne lui fait pas encore confiance pour ce poste de numéro 2, pour le moment.

Un départ semble donc plus que probable pour lui cet été, que ce soit en prêt ou définitivement.