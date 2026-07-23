Mercato OM : Après Aubameyang, La Corogne vise cet ancien flop olympien…

Fraîchement remonté en Liga, le Deportivo La Corogne ne compte pas faire de la figuration lors de son retour dans l’élite espagnole. Après avoir bouclé la venue tonitruante de Pierre-Emerick Aubameyang, le club galicien poursuit son marché des transferts avec la même ambition, cette fois du côté de la défense. Et un nom venu de Ligue 1 revient avec insistance : celui de Lilian Brassier, l’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui sous contrat avec le Stade Rennais.

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Un profil qui coche les cases du promu ambitieux

Selon les informations du journaliste transalpin Matteo Moretto, spécialiste reconnu du mercato ibérique, le Deportivo aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur de 26 ans. Le club, qui veut apporter de l’expérience à son arrière-garde pour ce retour très attendu en Liga, verrait en Brassier un renfort taillé pour la Ligua espagnole : gaucher, costaud dans les duels, formé à un rythme de Ligue 1 exigeant. Le nom de Juan Jesus, défenseur brésilien libre de tout contrat, circule également en parallèle sur ce même poste.

Passé par Valenciennes puis Brest avant de rejoindre l’OM, Lilian Brassier n’aura pas laissé un souvenir impérissable sur la Canebière. Son passage phocéen, marqué par une adaptation compliquée, s’est soldé par un retour à Rennes, club qui l’a formé. Une parenthèse marseillaise plus proche du flop que du coup réussi, et qui n’empêche visiblement pas les recruteurs espagnols de miser sur son potentiel.

🚨 EXCL🔴⚫️ #StadeRennais | ❗️ Le Deportivo La Corogne fait les yeux doux à Lilian Brassier ⚠️ Le club 🇪🇸, doté de moyens financiers importants, cible le défenseur central ❌ Brassier se sent bien en Bretagne et tient à disputer la Coupe d’Europe avec Rennes… pic.twitter.com/5IYVGsooo3 — Sébastien Denis (@sebnonda) July 23, 2026

Rennes en position de force

Reste que le dossier n’en est qu’à ses balbutiements. Sous contrat au Stade Rennais jusqu’en juin 2029, Brassier offre à ses dirigeants une sécurité contractuelle confortable, qui met les Bretons en position de force dans d’éventuelles négociations. Le directeur sportif rennais, Loïc Désiré, a toutefois laissé entendre en fin de mercato que plusieurs éléments de la défense pourraient quitter le navire cet été, sans nommer explicitement le joueur.

Auteur d’une saison rennaise plutôt discrète sur le plan statistique, avec une seule passe décisive en 30 apparitions toutes compétitions confondues, Brassier reste malgré tout valorisé autour de 12 à 15 millions d’euros sur le marché. De quoi convaincre le promu galicien de sortir le chéquier si l’envie de rejoindre l’Espagne se confirme du côté du joueur.

Pour l’instant, aucune offre concrète n’a été formulée. Mais avec un effectif qui prend forme autour d’Aubameyang et l’ambition affichée de ne pas être un promu de passage, le Deportivo La Corogne pourrait bien accélérer sur ce dossier dans les prochaines semaines.

Paul Laffisse