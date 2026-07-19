Mercato OM : après Greenwood, Fenerbahçe vise un autre Olympien !

Quelques jours après avoir recruté Mason Greenwood, Fenerbahçe regarderait de nouveau du côté de l’Olympique de Marseille. Le club turc aurait été sollicité pour Amine Gouiri, mais aucune offre ni négociation avancée ne serait engagée à ce stade.

Selon le journaliste turc Berşan Taşkaya, Amine Gouiri aurait été proposé à Fenerbahçe. Les dirigeants du club stambouliote et le staff technique évalueraient actuellement le profil de l’attaquant de l’OM avant de décider d’une éventuelle suite à donner au dossier.

Le journaliste ne fait toutefois état d’aucune démarche officielle auprès de Marseille. Fenerbahçe n’aurait transmis aucune proposition et les discussions entre les différentes parties ne seraient pas avancées.

🚨ÖZEL| Marsilya forması giyen Amine Gouiri, Fenerbahçe’ye önerildi. 28 milyon Euro piyasa değerine sahip Cezayirli golcünün, Fransız kulübüyle sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Gouiri’nin yıllık maaşı ise yaklaşık 4 milyon 550 bin Euro. Süreç şu an için erken aşamada.… pic.twitter.com/ePG6d5fIVm — Berşan Taşkaya (@BersanTaskaya) July 17, 2026

Gouiri simplement évalué par Fenerbahçe

Pour le moment, le dossier se situerait donc au stade de la réflexion. Le club turc analyserait les qualités sportives de l’international algérien, sa situation contractuelle et les conditions économiques d’une éventuelle opération.

Amine Gouiri aurait été proposé à Fenerbahçe, qui étudierait actuellement son profil sans avoir formulé d’offre à l’OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029, Gouiri reste un joueur important de l’effectif marseillais. L’OM ne s’est pas exprimé sur cet intérêt supposé et aucun montant n’est évoqué par la source.

Fenerbahçe continue de regarder du côté de Marseille

Cette information intervient quelques jours après le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Après avoir recruté l’attaquant anglais, le club stambouliote continuerait ainsi de suivre plusieurs profils offensifs évoluant en Ligue 1.

Le nom de Gouiri a également été associé récemment à Naples, qui aurait pris des renseignements sur sa situation. Pour Fenerbahçe, la prudence reste toutefois nécessaire : il s’agit uniquement d’un profil proposé et étudié, sans offre, accord ou négociation officielle connue.