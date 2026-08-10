Mercato OM : Après Hojbjerg, un club de Premier League vise un autre gros salaire marseillais !

L’OM pourrait encore alléger sa masse salariale cet été. Après les discussions autour de Pierre-Emile Højbjerg, annoncé dans le viseur de Newcastle, Angel Gomes pourrait lui aussi quitter Marseille. Selon L’Équipe, le milieu anglais intéresse notamment Coventry, récemment promu en Premier League.

Angel Gomes pourrait quitter l’OM

Revenu à Marseille après un prêt à Wolverhampton, Angel Gomes ne serait pas retenu par l’OM en cas d’offre. Arrivé libre du LOSC il y a un an, le milieu de 25 ans dispose d’un salaire conséquent, un élément important alors que le club cherche à réduire sa masse salariale.

Son passage à Wolverhampton n’a pas permis de relancer véritablement sa saison. Prêté lors de la seconde partie de l’exercice, l’ancien joueur de Manchester United a évolué dans une équipe rapidement condamnée à la relégation.

Coventry se renseigne

D’après L’Équipe, Coventry, promu en Premier League cette saison, est venu aux renseignements concernant Angel Gomes. Un intérêt qui pourrait séduire le joueur, attiré par la perspective de retrouver l’Angleterre.

Pour l’OM, un départ de Gomes permettrait également de libérer une place dans l’effectif et d’alléger la masse salariale. À ce stade, aucun accord n’est toutefois annoncé avec Coventry.

Après Højbjerg, Gomes pourrait donc être un autre salaire important appelé à quitter Marseille pour rejoindre la Premier League.