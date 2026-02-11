Mercato OM : après le départ de De Zerbi, la liste de entraineurs libres !

L’ Olympique de Marseille a officialisé dans la nuit du 11 février 2026 le départ de Roberto De Zerbi, mettant fin à sa collaboration avec l’entraîneur italien par « accord mutuel », après une série de résultats décevants en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison.

Fin de collaboration à l’OM : un tournant sportif

L’OM a annoncé ce matin la séparation avec Roberto De Zerbi, qui occupait le poste de coach depuis l’été 2024. Après avoir conduit le club à une 2ᵉ place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, l’Italien n’a pas réussi à maintenir une dynamique positive cette saison, notamment avec une lourde défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain en championnat et une élimination anticipée en Ligue des champions (résultats ayant contribué à la décision de la direction). L’entraîneur est désormais libre de tout contrat et quitte l’OM immédiatement.

Un intérim a été mis en place au sein du vestiaire olympien pour gérer la fin de saison, tandis que la direction sportive, dirigée par Pablo Longoria, doit définir une stratégie claire pour nommer un successeur capable d’inverser la trajectoire sportive du club sur la scène nationale.

Marché des entraîneurs libres : une liste large pour l’après-De Zerbi

Sur le marché des entraîneurs disponibles, plusieurs profils variés sont cités comme potentiellement intéressants pour relancer l’OM. Parmi les noms évoqués, des techniciens très médiatisés comme Ruben Amorim, Xavi ou Xabi Alonso figurent en haut de la liste, des entraîneurs perçus comme capables d’impulser une identité tactique ambitieuse.

Dans une veine plus expérimentée, des profils comme Enzo Maresca ou Stefano Pioli sont également mentionnés, reconnus pour leur capacité à structurer un groupe et gérer les enjeux d’une grande écurie.

C’est officiel : De Zerbi Quitte l’OM ! Le Communiqué de l’OM :

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord.

À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes… pic.twitter.com/2fYYwp2ngL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 11, 2026

D’autres options évoquées, avec un profil plus pragmatique ou adaptatif, incluent des techniciens tels que Igor Tudor, Ivan Juric ou Edin Terzic. Au-delà de ces figures, des entraîneurs comme Marco Rose, Laurent Blanc, Patrick Vieira, Bruno Lage, Adi Hutter, Thiago Motta, Habib Beye ou Vitor Bruno sont également cités dans certaines listes de disponibles du marché.

La direction de l’OM dispose donc d’un large éventail de choix, du profil expérimenté à celui plus audacieux, pour remplacer De Zerbi et relancer l’équipe dans la course aux places européennes en Ligue 1 sur la deuxième partie de saison.