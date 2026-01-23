Mercato OM : Après les deux premières arrivées, un départ se précise !

Alors que l’Olympique de Marseille officialise ses premières recrues hivernales avec Timber et Nwaneri, un départ se précise en défense. Le latéral gauche Ulisses Garcia pourrait s’engager en Italie, en Serie A, dans les prochains jours.

Discussions avancées entre l’OM et Hellas Vérone

Le mercato hivernal s’anime à Marseille. Alors que l’OM a déjà bouclé l’arrivée de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, un autre dossier avance du côté des départs. Selon le journaliste transalpin Nicolò Schira, Ulisses Garcia serait en discussions avec le Hellas Vérone pour quitter le club phocéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui pourrait devenir obligatoire sous conditions non précisées.

Ce scénario s’intègre dans la stratégie sportive de Marseille, qui, après avoir recruté pour renforcer son effectif, travaille également à alléger une masse salariale et des rotations limitées dans certaines lignes.

Un temps de jeu marginal à l’OM

Arrivé à Marseille pour renforcer le couloir gauche, Ulisses Garcia n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le onze de Roberto De Zerbi cette saison. L’international suisse n’a disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues et reste en marge des plans de l’entraîneur phocéen.

Pour le club marseillais, ce départ potentiel s’inscrit dans une logique de rotation offensive et d’équilibre des effectifs, notamment après les récentes arrivées. En parallèle, l’OM travaille à optimiser son groupe pour maintenir la compétitivité en Ligue 1 et sur la scène européenne. Les rotations en défense latérale, où l’équipe dispose déjà d’options plus utilisées, rendent ce départ cohérent avec les besoins de temps de jeu du joueur.

Un profil expérimenté, pas suffisamment sollicité

Le gaucher de 30 ans, passé par la Bundesliga et la Super League suisse, possède une expérience européenne notable, avec notamment 39 matchs de Coupe d’Europe à son actif. Néanmoins, à Marseille, cette expérience n’a pas suffi à lui garantir une place régulière, en particulier face à la concurrence pour le poste de latéral gauche.

Pour Hellas Vérone, qui cherche à renforcer sa défense dans une saison de Serie A délicate, l’arrivée de Garcia représenterait une opportunité d’ajouter de l’expérience dans un secteur en quête de stabilité.