Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Après Lirola, un autre joueur “indésirable” s’en va !
OM Actualités

Mercato OM : Après Lirola, un autre joueur “indésirable” s’en va !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après Pol Lirola, l’Olympique de Marseille poursuit son nettoyage estival. Ce lundi, le club a officialisé le départ de Rubén Blanco, son troisième gardien, libre sur le marché des transferts. Le portier espagnol quitte l’OM après trois saisons et demi passées au club.

 

Rubén Blanco quitte l’OM

 

L’Olympique de Marseille a confirmé ce lundi le départ de Rubén Blanco. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Celta Vigo, le gardien de 30 ans n’aura disputé que douze rencontres avec l’équipe première. Entré en jeu de manière exceptionnelle lors de la séance de tirs au but contre le Panathinaïkós au Vélodrome, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions le 15 août 2023, Blanco n’avait pas réussi à arrêter les tentatives des tireurs grecs.

 

 

Le club a décidé de mettre fin aux derniers mois de son contrat, laissant le portier libre de rejoindre une nouvelle formation. Son départ intervient quelques jours après celui de Pol Lirola, officialisé hier par l’OM, dans le cadre d’un renouvellement de l’effectif sous la direction de Roberto De Zerbi.

 

Une page se tourne pour le portier espagnol

 

Arrivé initialement sous forme de prêt avant de s’engager définitivement avec l’OM, Rubén Blanco aura porté le maillot marseillais pendant trois saisons et demi. Depuis les arrivées de Rulli et De Lange il n’a plus joué…

Le communiqué officiel du club souligne que le portier quitte l’OM « vers de nouveaux horizons », mettant fin à une période marquée par la patience et le professionnalisme du joueur espagnol. Libre sur le marché, Blanco peut désormais négocier avec n’importe quel club pour la suite de sa carrière.

Cette officialisation s’inscrit dans la logique du mercato marseillais visant à libérer des places dans l’effectif et à réduire la masse salariale, tout en renforçant la dynamique de l’équipe pour la saison de Ligue 1 2026.

