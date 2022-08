Mercato OM : Après Lorient et Nice, un autre club de L1 veut Bamba Dieng !

D’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait refusé une première offre de Lorient pour Bamba Dieng. Un autre club de Ligue 1 souhaiterait s’attacher ses services.

L’Olympique de Marseille voudrait vendre Bamba Dieng et récupérer quelques millions d’euros. Une offre de 6 à 8 millions d’euros de la part de Lorient aurait été refusée ces derniers jours d’après L’Equipe. Toujours selon le quotidien sportif, Strasbourg aurait coché son nom.

A LIRE AUSSI : Mercato : « Si l’OM vend Dieng à 10M€, c’est une catastrophe »

« Bamba Dieng, qui a l’avantage d’être peu coûteux en salaire (environ 40 000 euros brut mensuels), privilégie toujours un prêt en France, alors qu’un autre club, Strasbourg, est entré dans la danse. Cette solution est écartée pour l’instant par la direction olympienne, qui veut un transfert ou une coquette option d’achat. Longoria était peu satisfait déjà des 6 à 8 M€ proposés par Lorient. » Source : L’Equipe (31/08/22)

Un nouveau club de L1 de positionne sur Bamba Dieng (et étonnamment il n’ira pas jusqu’à proposer 25M euros pour the new placardised Kalimuendo) @lequipe #OM pic.twitter.com/reSBSDNcTf

— Mathieu Grégoire (@Serguei) August 31, 2022