Mercato OM : après Todibo, un autre joueur de West Ham surveillé par Marseille

L’OM s’intéresse à un autre joueur de West Ham, après les informations concernant Jean-Clair Todibo. Selon Foot Mercato, le club marseillais a pris des renseignements sur Soungoutou Magassa, comme l’OL. Aucune offre concrète n’a toutefois été formulée à ce stade.

L’OM surveille Magassa

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait-il encore passer par West Ham ? Après le nom de Jean-Clair Todibo, celui de Soungoutou Magassa apparaît désormais dans les discussions.

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs se sont renseignés ces dernières semaines sur la situation du milieu français, dont l’OM et l’Olympique Lyonnais. « Pas d’offres concrètes à ce stade. Dossier à suivre de très près », précise la publication consacrée au joueur.

Il ne faut donc pas encore parler de négociations avancées. Marseille aurait simplement pris des renseignements concernant les conditions d’un éventuel départ de Magassa.

Un contexte favorable à un départ ?

Arrivé de l’AS Monaco à West Ham en 2025, Soungoutou Magassa a disputé 22 rencontres de Premier League lors de sa première saison en Angleterre, avec un but à la clé.

Le contexte pourrait désormais pousser certains joueurs des Hammers à réfléchir à leur avenir. West Ham évoluera en effet en Championship après sa relégation au terme de la saison 2025-2026.

Pour l’OM, le dossier reste donc à surveiller. Mais contrairement à une piste concrète, aucune offre n’a encore été transmise pour Soungoutou Magassa.

Après Jean-Clair Todibo, le milieu de West Ham constitue ainsi un nouveau nom à garder en tête du côté de Marseille. Le dossier pourrait évoluer d’ici la fin du mercato, mais il reste pour l’instant au stade des renseignements.