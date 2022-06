Mercato OM : Après Veretout et Kluivert, un troisième joueur de la Roma en discussion ?

L’été dernier Pablo Longoria avait fait venir deux éléments de l’AS Roma. Cengiz Under et Pau Lopez, les deux joueurs ont réalisé une saison convaincante et ont été définitivement transférés à l’OM. Cette année, trois nouveaux noms sont annoncés…

En effet, le journaliste Gianluigi Longari explique que « la mission de Pinto à Milan pourrait également prévoir des discussions avec l’OM pour évaluer la possibilité de réaliser des sorties par la Roma. Les joueurs évoqués sont Diawara Veretout et Kluivert. »

Depuis plusieurs semaines le nom de l’international français Jordan Veretout. Pablo Longoria aurait déjà fait une offre de 7 et 8M€ refusée par l’AS Roma. Même si le milieu de terrain, qui n’entre pas dans les plans de José Mourinho, devrait bien quitter Rome cet été. Selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma qui demandait un montant supérieur à 15M€ aurait revu ses exigences à la baisse. Le club italien serait prêt à laisser filer l’international français de 29 ans contre un chèque estimé à 11M€. Et d’après CalcioMercato.com, le Français a été proposé à l’Inter et la Juventus, mais les deux écuries italiennes n’auraient pas données suite, de quoi laisser plus de chance à l’OM de l’accueillir au prochain mercato pour remplacer Bouba Kamara.

Autre nom, celui de Justin Kluivert qui était prêté à Nice cette saison. Le profil de l’ailier plairait particulièrement à Jorge Sampaoli. José Mourinho ne serait pas contre le fait de céder l’international néerlandais à un autre club… Il considère qu’il ne fait plus partie de ses plans et espère le vendre lors du mercato estival. Reste maintenant à savoir si les dirigeants marseillais vont pouvoir s’aligner sur la somme demandée, un montant avoisinant les 15 millions d’euros.

Amadou Diawara en manque de temps de jeu !

Donc selon le journaliste de Sportitalia un troisième nom est aussi dans le viseur du staff olympien. En effet, le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, est à Milan pour renforcer l’équipe de Mourinho pour la saison prochaine, mais aussi pour résoudre plusieurs départs de joueurs. Pinto discuterait aussi de la situation d’Amadou Diawara. Le milieu défensif de 24 ans avait été recruté en 2019 en provenance du Napoli pour la somme de 21M€. Ce dernier dispose encore de deux ans de contrat, il n’a disputé que 4 matches de Serie A la saison dernière. Un famélique temps de jeu qui pourrait le pousser à changer d’air…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)