Mercato OM : Arteta explique le choix de Nwaneri !

Arrivé en janvier 2026 en provenance d’Arsenal, Ethan Nwaneri poursuit son adaptation sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Déjà apparu à deux reprises en Ligue 1, le jeune milieu offensif bénéficie d’un temps de jeu encadré, un choix assumé par son entraîneur à Londres, Mikel Arteta.

Prêté par Arsenal lors du mercato hivernal, Ethan Nwaneri a rapidement été intégré à la rotation de l’OM. Aligné face à Lens puis au Paris FC, le joueur de 18 ans a montré des qualités techniques et une capacité à s’insérer dans le jeu offensif marseillais. Son adaptation express pourrait se traduire par une première titularisation ce mardi soir, à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France face à Rennes.

Un prêt encadré pour accélérer son développement

Le choix de confier Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille s’inscrit dans une stratégie claire du club londonien. Présent en conférence de presse avec Arsenal, Mikel Arteta a expliqué les raisons de ce prêt, axé sur le temps de jeu et l’exposition au haut niveau. « On a pris la décision de prêter Ethan Nwaneri. Il va jouer beaucoup de minutes avec une exposition dont il avait besoin pour continuer son développement mental, physique et tactique », a indiqué le technicien espagnol, confirmant un suivi régulier du joueur durant son passage en France.

L’entraîneur des Gunners a également souligné l’importance du contexte marseillais, estimant que l’environnement compétitif de la Ligue 1 et le projet de jeu mis en place à l’OM constituaient un cadre favorable à la progression du jeune international anglais.

Une intégration progressive sous De Zerbi

À Marseille, Roberto De Zerbi a choisi d’intégrer progressivement Ethan Nwaneri, en lui offrant des minutes sans brûler les étapes. Utilisé dans un rôle de milieu offensif axial, le joueur formé à Arsenal découvre les exigences du football français dans un calendrier dense.

Attendu face à Rennes en Coupe de France, Ethan Nwaneri pourrait franchir une nouvelle étape dans son apprentissage avec l’Olympique de Marseille, dans un contexte compétitif qui correspond aux objectifs fixés par son club formateur.