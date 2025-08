Mercato OM : Attention, ne pas faire une “Drogba” !

MERCATO OM – « Céder Greenwood dans un tel moment, ce serait ruiner la crédibilité du projet à l’OM »

Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille cette semaine, le consultant et supporter de l’OM, Yacine Youssfi met en garde Marseille : vendre sa star en pleine période de dynamique européenne et de hausse des revenus de la Ligue des champions menacerait la crédibilité du projet sportif et déstabiliserait toute l’organisation du club.

Décryptage d’une mise au point claire

Dans notre émission spéciale mercato cette semaine (à retrouver sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille) Yacine Youssfi exprime son désaccord avec l’idée de céder Mason Greenwood, joueur clé de l’effectif marseillais, en l’accusant de briser la confiance instaurée au sein du vestiaire : « Greenwood à Al‑Nasser, ça c’est pas possible ». Selon lui, céder la vedette du collectif renverrait un message négatif aux autres joueurs et au staff technique, nuisant à la crédibilité du club auprès des cadres et des recrues potentielles.

Youssfi ajoute : « Il y a plein de joueurs qui viennent pour un projet sportif et si tu fais partir ton meilleur joueur comme à l’époque avec Drogba, tu n’est plus crédible auprès de tes joueurs, de ton coach, de tes recrues et de tes supporters…», rappelant que la perspective de participer et d’être compétitif dans une équipe ambitieuse est souvent un facteur clé d’engagement pour les footballeurs.

Les Revenus Ligue des champions : une opportunité à ne pas rater

Le consultant insiste sur le fait que l’OM se trouve à un moment charnière dans son histoire sportive, amplifiée par la récente augmentation des revenus liés à la Ligue des champions :

« Les revenus ont augmenté : il est pas inimaginable d’envisager de sortir du championnat, et tu peux te ramasser le jackpot. Ce n’est pas le moment de vendre… »

Il souligne qu’un maintien solide dans la compétition continentale constitue une réelle stabilité financière, bien supérieure à un simple transfert profit immédiat.

Vision long terme face au gain immédiat

Youssfi matérialise cette réflexion à travers une comparaison illustrant la différence entre sécurité à court terme et ambition à long terme :

« Tu t’assures une sécurité sur un an, mais tu peux avoir cette sécurité sur plusieurs années […]. Si tu es performant sur deux, trois ans, tu mets une distance avec tes concurrents en Ligue 1. C’est le virage à prendre, il ne faut pas louper ça. »

L’idée est claire : retenir ses meilleurs atouts aujourd’hui peut permettre à l’OM de construire un projet sportif durable et distinctif.

