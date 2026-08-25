Mercato OM : au moins 6 cadres encore susceptibles de partir !

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’Olympique de Marseille reste exposé à plusieurs départs importants. Selon L’Équipe, Leonardo Balerdi, Amine Gouiri, Igor Paixao, Emerson Palmieri, Quinten Timber ou encore Angel Gomes pourraient encore quitter le club en cas de belle offre.

Balerdi reste sur le marché

Alors que les départs ratés d’Hojbjerg et Aguerd suscite de l’interrogation, le milieu de terrain danois pourrait encore filer au Milan dans les derniers jours du mercato. Mais selon l’Equipe une longue liste de joueurs importants pour Genesio sont susceptibles de quitter Marseille…

Le cas de Leonardo Balerdi est particulièrement surveillé. L’international argentin de 27 ans a encore traversé un moment délicat au Vélodrome lors du match de préparation face à l’Atlético de Madrid, marqué par des sifflets à son encontre. Depuis son arrivée à Marseille, Balerdi a déjà connu plusieurs périodes de tension avec le public avant de réussir à inverser la tendance.

Touché au mollet, il n’était pas dans le groupe lors de la victoire face à Strasbourg (4-0).

Selon L’Équipe, le défenseur avait été courtisé par Leverkusen au printemps. Aucun prétendant majeur ne se serait réellement positionné en ce mois d’août, mais la situation pourrait encore évoluer. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, doivent encore ajuster leur effectif après le début de saison. Et d’après le quotidien sportif, la cote de Balerdi serait aujourd’hui plus accessible.

Genesio espère conserver Gouiri et Paixao

Le danger concerne également le secteur offensif. Amine Gouiri et Igor Paixao restent suivis sur le marché. Deux dossiers forcément sensibles pour Bruno Genesio, qui espère ne pas voir arriver d’offres fermes importantes sur ses deux principaux atouts offensifs.

Le large succès face à Strasbourg a encore illustré leur importance dans le dispositif marseillais, Gouiri ayant notamment inscrit un doublé.

Mais la situation financière de l’OM oblige la direction à rester ouverte à certaines opportunités. Toujours selon L’Équipe, Emerson Palmieri, Quinten Timber et Angel Gomes pourraient également servir de variables d’ajustement si des propositions jugées suffisamment intéressantes arrivaient avant la clôture du mercato.

La dernière semaine s’annonce donc particulièrement délicate à gérer pour Marseille. L’OM doit encore alléger ses finances pour pouvoir recruter, tout en évitant de trop affaiblir un effectif qui vient pourtant de parfaitement lancer sa saison.