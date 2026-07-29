Mercato OM : Aubameyang s’explique après son départ…

Quelques jours après avoir quitté l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement été présenté comme nouveau joueur du Deportivo La Corogne. L’attaquant gabonais a profité de cette conférence de presse pour détailler les raisons de son choix et évoquer ses ambitions dans son nouveau club. Sans revenir sur son passage à Marseille, il a affiché une motivation intacte pour ce nouveau défi en Espagne.

Un choix mûrement réfléchi pour rejoindre le Deportivo

Présenté officiellement ce mardi par le Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang a expliqué les circonstances qui l’ont conduit à rejoindre le club espagnol. L’ancien attaquant de l’OM a confié avoir été rapidement séduit par le projet qui lui a été présenté.

« Quand le Deportivo m’a appelé, j’ai pensé qu’il fallait écouter ce qu’ils avaient à dire. Je connais le Deportivo depuis leur participation à la Ligue des Champions. Les voir en première division est important. Pouvoir aider cette équipe est très important pour moi. Lors de notre conversation, j’ai été convaincu et nous avons décidé d’y aller. »

L’international gabonais a également insisté sur l’importance de son échange avec son entraîneur, qui lui a exposé le rôle qu’il souhaitait lui confier au sein de l’effectif.

« Hidalgo veut que je mette mon expérience à profit. J’ai beaucoup apprécié notre conversation. C’était un échange très ouvert. Il a été direct. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi et en quoi consistait ce rôle. J’aime cette pression. Je sais qu’on attend beaucoup de moi, mais je suis prêt. »

Une motivation toujours intacte après son passage à l’OM

À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang assure que son envie de jouer reste la même. L’ancien buteur de l’OM affirme vouloir continuer à évoluer en pointe et se dit prêt à répondre aux attentes placées en lui.

« Je suis toujours très enthousiaste et j’ai envie de faire plein de choses. Je souhaite continuer à jouer comme avant, au poste d’attaquant. Je me prépare très bien. J’ai hâte de répondre à ces attentes. »

L’attaquant s’est également montré satisfait de son intégration au sein de sa nouvelle équipe.

« À mon arrivée, tout s’est très bien passé. J’ai été chaleureusement accueilli et je suis très reconnaissant de cet accueil. Je vois beaucoup de qualités ici, et cela me plaît. Le premier match s’est bien déroulé. Je pense que nous avons bien joué pendant une heure. Je vois de très bonnes choses. »

Des ambitions élevées pour cette nouvelle aventure

Interrogé sur ses objectifs personnels, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas souhaité avancer un nombre précis de buts, tout en affichant de grandes ambitions pour la saison à venir.

« Je ne saurais dire. Je sais que la saison peut être bonne. Vu la différence entre le joueur que j’étais avant et celui que je suis devenu, je pense mieux comprendre le jeu et percevoir les écarts. Les buts viendront. Je ne connais pas le nombre exact, mais j’espère qu’il y en aura beaucoup. Je vais marquer des buts, faire de nombreuses passes décisives et gagner des matches. »

L’ancien joueur de l’OM a également remercié le Deportivo La Corogne pour la confiance accordée, en soulignant que le club espagnol s’était appuyé sur ses performances de la saison passée.

« Ils ont vu mes matches de l’année dernière et ils ont constaté que je travaille toujours dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le plus important, c’est la passion de jouer au football. »

Par ces déclarations, Pierre-Emerick Aubameyang tourne définitivement la page de l’OM et affiche une détermination intacte avant de débuter ce nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs du Deportivo La Corogne.