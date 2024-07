Mercato OM : Aubameyang sur le départ ? Florent Germain décrypte le dossier !

Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, est revenu au micro de l‘After Foot sur le mercato de l’OM. Après l’officialisation de Brassier et Koné, plusieurs autres joueurs risquent de faire leur arrivée à l’OM, mais certains devraient également faire le trajet inverse. Le journaliste a aussi donné son point de vu sur le dossier Aubameyang.

Après l’officialisation de l’arrivée de Koné et Brassier, l’OM peut maintenant se concentrer sur les prochaines recrues. Florent Germain, journaliste pour RMC Sport et correspondant permanent à Marseille, est revenu sur les différentes rumeurs mercato de ces derniers jours.

Lopez et Veretout sur le départ ?

Comme annoncé par le FCM, Florent Germain confirme un accord entre l’OM et Al-Duhail concernant Veretout. Cependant, le joueur semble réticent à l’idée de quitter l’OM, à l’instar de Pau Lopez. « J’ai de plus en plus d’éléments qui me confirme que Lopez va partir. Il est en pleine négociation avec le club de Côme », précise le journaliste. Brice Samba serait bien lui courtisé pour en faire le remplaçant de Lopez.

Le dossier Aubameyang

Gros dossier de ce mercato également, le cas d’Aubameyang. Alors que le joueur s’est dit ouvert à un départ, après avoir dit qu’il resterait, le doute sur son avenir est permis. « Généralement, mon expérience me fait dire que lorsqu’il y a autant d’hésitation chez un joueur ce n’est pas bon signe. Donc s’il part, il faudra que l’OM arrive à remplacer un joueur qui te met 30 buts en une saison », précise Florent Germain. Une réunion devrait être prévue entre le joueur et le club afin de clarifier la situation.