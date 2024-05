Mercato OM : Aubameyang sur le départ, une grande lessive cet été ? (Avec Joel Cantona)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

On se retrouve en live ce lundi pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol accompagnés de notre consultant Jean Charles De Bono reçoivent Joël Cantona. Au menu, la victoire face à Lorient, le déplacement à Reims et le mercato à venir. Quel visage pour 2024/2025…