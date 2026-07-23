Mercato OM : aucune recrue… mais déjà près de 40 M€ engagés !

Alors que l’Olympique de Marseille n’a encore enregistré aucune nouvelle arrivée depuis l’ouverture du mercato estival, le club aurait déjà dépensé près de 40 millions d’euros. Selon L’Équipe, cette somme correspond à des engagements conclus lors de précédentes opérations.

Trois transferts déjà à régler

Le calme règne autour de la Commanderie. Après plus d’un mois de mercato, l’OM n’a toujours pas accueilli de nouveau joueur pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Cela ne signifie toutefois pas que le club marseillais n’a rien dépensé. D’après les informations de L’Équipe, environ 40 millions d’euros ont déjà été mobilisés pour honorer des engagements antérieurs concernant Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Junior Traoré.

Ces dépenses sont donc liées à des opérations conclues avant le début de ce mercato, mais elles pèsent directement sur les capacités financières actuelles de l’OM.

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Plusieurs retours de prêt à la Commanderie

Le nouvel entraîneur olympien a également récupéré plusieurs joueurs qui évoluaient loin de Marseille la saison dernière. Bamo Meïté, Ulisses Garcia, Angel Gomes, Amine Harit, Faris Moumbagna et Neal Maupay ont ainsi réintégré l’effectif pour la préparation.

Ces retours offrent des solutions supplémentaires à Bruno Genesio, mais ils ne constituent pas de nouvelles recrues. La direction doit donc encore déterminer quels joueurs seront conservés et lesquels pourront être vendus ou de nouveau prêtés.

L’OM doit vendre avant de recruter

Cette situation s’explique par les difficultés financières rencontrées par le club. Présenté la semaine dernière, le directeur sportif Grégory Lorenzi avait reconnu que le retour à l’équilibre constituait la priorité.

« La priorité, c’est de retrouver une santé financière. Si on ne retrouve pas cette stabilité, on n’y arrivera pas. »

L’OM doit donc générer des recettes et alléger son effectif avant d’accélérer sur les arrivées. Malgré l’absence de nouveau visage à Marseille, le mercato olympien a ainsi déjà un coût important.