Mercato OM : Aulas donne son avis sur l’arrivée de Genesio !

Les mots de Jean-Michel Aulas sur l’arrivée de Bruno Genesio à l’OM ne passent pas inaperçus. L’ancien président de l’OL estime que le technicien franchit un cap en rejoignant Marseille, malgré la pression unique qui entoure le club phocéen. Il considère également que l’entraîneur possède les qualités nécessaires pour apporter une véritable plus-value à l’équipe marseillaise.

Jean-Michel Aulas voit Bruno Genesio franchir un cap avec l’OM

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM continue de susciter de nombreuses réactions dans le monde du football français. Cette fois, c’est Jean-Michel Aulas, ancien président historique de l’Olympique Lyonnais, qui s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe au sujet de son ancien entraîneur.

S’il reconnaît qu’il aurait préféré voir Bruno Genesio revenir un jour à l’OL, Jean-Michel Aulas estime néanmoins que le choix de rejoindre Marseille représente une étape importante dans la carrière du technicien français.

« J’aurais aimé qu’il entraîne à nouveau l’OL, admet volontiers l’ancien président, Jean-Michel Aulas, mais pour une personnalité et un entraîneur de très grande qualité, entraîner l’OM est un point de progression. »

Entraîner Marseille, un défi à part selon Aulas

Dans son analyse, Jean-Michel Aulas insiste surtout sur la difficulté de réussir sur le banc de l’OM. Selon lui, le contexte marseillais est unique en France et exige des qualités bien particulières de la part d’un entraîneur.

L’ancien dirigeant lyonnais souligne que tous les techniciens ne sont pas en mesure de gérer la pression permanente qui accompagne le poste d’entraîneur de Marseille.

« N’importe qui ne peut pas entraîner Marseille. Il ne faut pas s’emballer, résister à la pression. »

Une dynamique populaire toujours présente à l’OM

Malgré les difficultés sportives évoquées, Jean-Michel Aulas estime que l’OM conserve un atout majeur : son public.

L’ancien président de l’OL rappelle que le soutien populaire autour du club demeure extrêmement fort, indépendamment des résultats du moment.

« Même si ce club est à l’instant T en difficulté sur le plan sportif, il existe une dynamique indéniable au niveau des supporters. »

Bruno Genesio attendu pour apporter une plus-value

Au-delà du contexte marseillais, Jean-Michel Aulas affiche sa confiance envers Bruno Genesio. L’ancien dirigeant lyonnais est convaincu que son ancien entraîneur possède les qualités nécessaires pour réussir dans cette nouvelle aventure.

« Je crois que Bruno peut apporter une plus-value à l’OM. »

Cette déclaration traduit l’estime que porte Jean-Michel Aulas à Bruno Genesio, qu’il considère comme un entraîneur de grande qualité. Sans se prononcer sur les résultats futurs de l’OM, l’ancien président de l’OL estime que le technicien dispose des ressources pour répondre aux exigences d’un club où la pression est permanente et où chaque décision est observée avec attention.