OM : Bailly suspendu, Harit blessé, Tudor annonce un forfait supplémentaire face à Rennes !

Avant la réception de Rennes ce vendredi en Coupe de France, Igor Tudor était présent au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Le coach olympien a fait le point sur son groupe.

Tudor doit faire avec les absences d’Harit (genou), Bailly (suspendu encore 5 matches) mais aussi Clauss pas encore disponible. Par contre Tavares a purgé ses matches de suspension.

Clauss toujours forfait !

#Tudor : « Clauss? Il n’est pas encore prêt pour le match face à Rennes » #OMSRFC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2023

#Tudor : « Quand un joueur est bon, il faut donner encore plus pour être meilleur que lui. C’est très positif qu’Ünder et Kolasinac ait été à ce niveau » #OMSRFC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2023

#Tudor : « Kolasinac ou Ünder, ils ont fait 2 pas en avant sur l’interprétation du jeu. Ils ont élevé le niveau. Même sans Tavares et Clauss, on a su nous améliorer même s’ils ont des qualités exceptionnelles. On a une force de groupe » #OMSRFC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2023



« Clauss? Il n’est pas encore prêt pour le match face à Rennes. Quand un joueur est bon, il faut donner encore plus pour être meilleur que lui. C’est très positif qu’Ünder et Kolasinac ait été à ce niveau. Kolasinac ou Ünder, ils ont fait 2 pas en avant sur l’interprétation du jeu. Ils ont élevé le niveau. Même sans Tavares et Clauss, on a su nous améliorer même s’ils ont des qualités exceptionnelles. On a une force de groupe ». Igor Tudor – source : Conférence de presse (19/010/2023)