Mercato OM : Balerdi, l’heure du départ…

Près de deux mois après sa blessure au mollet, Leonardo Balerdi s’apprête à rejouer avec l’OM. Selon La Provence, le défenseur argentin doit participer à une partie du match amical contre Nîmes, sans toutefois disputer l’intégralité de la rencontre.

Un retour progressif contre Nîmes

Absent depuis le début du mois de juin, Leonardo Balerdi a repris l’entraînement à la Commanderie. Bruno Genesio a confirmé que le défenseur devrait obtenir du temps de jeu face à Nîmes, dans le cadre de la préparation estivale de l’OM.

Le staff marseillais prévoit néanmoins une reprise progressive. Balerdi ne jouera pas l’intégralité de cette rencontre amicale, près de deux mois après sa dernière apparition.

Cette blessure au mollet avait privé l’international argentin de la Coupe du monde. Après une fin de saison déjà perturbée, il avait rechuté lors d’un entraînement avec l’Argentine au Texas. Contraint de déclarer forfait onze jours avant l’entrée en lice de l’Albiceleste, le défenseur avait été très affecté par cette absence. Selon La Provence, une fatigue musculaire aurait favorisé cette rechute.

Un départ toujours envisagé cet été

Ce retour à la compétition intervient alors que l’avenir de Leonardo Balerdi à Marseille reste ouvert. Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, le joueur aurait fait savoir à la nouvelle direction qu’il souhaitait quitter l’OM, estimant avoir terminé son cycle dans la cité phocéenne.

Déclaré intransférable l’été dernier, Balerdi pourrait désormais partir si une offre correspondant à sa valeur parvient sur le bureau des dirigeants. Il reste sous contrat jusqu’en juin 2028.

Le Bayer Leverkusen s’est intéressé à son profil, mais l’Argentin privilégierait une autre destination parmi les grands championnats européens. Avec un salaire estimé à 350 000 euros mensuels, il figure également parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Son retour contre Nîmes doit donc lui permettre de retrouver du rythme, dans l’attente d’une éventuelle évolution de sa situation sur le marché.