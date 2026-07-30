Mercato OM : Balerdi, Medina, Aguerd… la défense marseillaise sous pression !

Le secteur défensif de l’OM pourrait connaître plusieurs bouleversements avant la fermeture du mercato. Selon Foot Mercato, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Nayef Aguerd disposent de pistes concrètes ou suscitent des intérêts à l’étranger.

Balerdi courtisé en Serie A, Medina veut rejoindre Leverkusen

De retour après sa blessure au mollet, Leonardo Balerdi doit disputer quelques minutes ce jeudi soir lors du match amical face à Nîmes. L’international argentin reste néanmoins susceptible de quitter l’Olympique de Marseille cet été.

D’après Foot Mercato, le défenseur central possède plusieurs offres sérieuses en provenance de clubs de Serie A. L’identité des formations intéressées n’a toutefois pas encore été révélée et aucun accord n’est annoncé à ce stade.

La situation de Facundo Medina pourrait également évoluer rapidement. Recruté définitivement par l’OM contre 18 millions d’euros, l’ancien Lensois fait partie des deux priorités défensives du Bayer Leverkusen. Le club allemand a intensifié ses échanges avec Marseille et doit prochainement trancher entre les différents profils étudiés.

Toujours selon la même source, Medina souhaiterait rejoindre Leverkusen durant ce mercato. Le défenseur argentin est pourtant attendu à la Commanderie après les vacances accordées aux internationaux ayant disputé la Coupe du monde.

Une clause à 15 M€ pour Aguerd jusqu’au 31 juillet

L’avenir de Nayef Aguerd demeure également incertain. Le défenseur marocain, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2030, peut être recruté contre 15 millions d’euros payables en une seule fois jusqu’au 31 juillet, en vertu d’une clause négociée lors de son arrivée.

Une fois cette échéance dépassée, Marseille pourra réclamer un montant supérieur pour le céder. Foot Mercato indique que le Stade Rennais, où Aguerd a déjà évolué, souhaite le faire revenir, même si l’opération est actuellement présentée comme très compliquée.

À un mois de la fin du mercato, l’OM pourrait donc être confronté à plusieurs décisions importantes dans un secteur où Bruno Genesio pourrait perdre jusqu’à trois éléments expérimentés.