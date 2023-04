Mercato OM : Déjà une grosse indication pour Balogun?

Les informations se confirment autour d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Folarin Balogun. Le joueur appartenant à Arsenal serait loin d’être contre une signature à l’OM cet été !

Prêté par Arsenal au Stade de Reims cette saison, Folarin Balogun affole avec ses stats. Auteur de 18 buts en Ligue 1, le natif de New York ne serait pas contre le fait de rester en France d’après les informations de Foot Mercato. Le journaliste Santi Aouna explique ce mercredi que l’intérêt de l’OM est réel et que le joueur le voit d’un bon œil !

🚨❗️Info: Folarin Balogun 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸 💫 ▫️ Intérêt réciproque entre Balogun et l’OM. ▫️ L’attaquant d’Arsenal est ouvert à l’idée de rester en France. Il aime le Vélodrome. ▫️Lille est aussi très chaud. ▫️L’AC Milan, Leipzig sont aussi là. Avec @sebnondahttps://t.co/5tYDjhRvYO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 19, 2023

L’OM ne veut pas casser sa tirelire pour un nouvel attaquant

L’Equipe évoque également cette piste dans un long article consacré au mercato de l’Olympique de Marseille. Le quotidien sportif ajoute que ce dossier semble compliqué financièrement. « Devant, Folarin Balogun (21 ans, Arsenal) et Sékou Mara (Southampton, 20 ans) intéressent, mais pas à n’importe quel prix, quelques mois après la signature de Vitinha pour 32 M€ (25 plus 7 de bonus). »

En mars dernier, notre invité dans Débat Foot Marseille, le sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi affirmait qu’il voulait avant tout voir Vitinha évoluer dans cette équipe avant de chercher un nouveau recrutement : « On parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon…«