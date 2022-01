Mercato OM : Bamba Dieng affole déjà la Premier League !

Selon les informations du Daily Mirror, Bamba Dieng est courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Le Sénégalais actuellement à la CAN serait apprécié par Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle mais aussi West Ham.

Depuis le début de la saison, Bamba Dieng a montré qu’il avait sa place à l’Olympique de Marseille. Après sa prestation de grande qualité face à l’AS Monaco, l’attaquant a également époustouflé tout le monde avec son but exceptionnel à Strasbourg.

Ses prestations ne sont bien sûr pas passées inaperçues en Europe et notamment en Angleterre. En effet, comme l’affirme le Daily Mirror, l’international sénégalais est très apprécié par des clubs de Premier League.

4 clubs de Premier League veulent Dieng

Aston Villa, West Ham, Crystal Palace ou encore Newcastle voudraient récupérer celui qui est déjà baptisé le « Nouveau Sadio Mané »… Concernant sa situation contractuelle à l’Olympique de Marseille : il vient de signer une revalorisation salariale mais qui n’est pas une prolongation. Il est toujours lié avec l’OM jusqu’en 2024.

Dans une récente interview donnée à TFM, l’attaquant marseillais avait affirmé qu’il souhaitait passer le cap de jouer dans un autre club à l’avenir. « Je rêve d’autres clubs, mais pour l’instant je suis un joueur de Marseille. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je donnerai tout pour Marseille, le temps que j’y passerai »

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

“Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille