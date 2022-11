Mercato OM : « Bamba (Dieng) ce qu’il subissait, c’était un truc de fou »

Suite à son transfert avorté à Nice, Bamba Dieng a travaillé dur et a réussi à convaincre son coach Igor Tudor de lui donner sa chance. L’international sénégalais a été solide mentalement car le club a tout fait pour le dégouter comme l’a raconté Cédric Bakambu au micro de Zack en Roue Libre sur Twitch.

Cédric Bakambu est arrivé à l’Olympique de Marseille librement depuis la Chine. L’attaquant n’a pas vraiment réussi à s’intégrer à 100% dans l’effectif avec Igor Tudor. Pire, l’international congolais a été un peu poussé vers la sortie par la direction marseillaise en début de saison. Pas intégré dans la liste pour la Ligue des Champions comme Bamba Dieng, il a clairement été poussé dehors comme son compère attaquant, il le raconte dans une interview avec Zack Nani dans l’émission Zack en Roue Libre diffusée en direct sur Twitch.

Je ne me plaignais pas car il y avait aussi Bamba et c’était encore plus compliqué que moi

« Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : « non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste. » En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J’ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi c’était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées… Ça parlait de 6-7 M€. Lui, il s’est dit : « il ne veut pas partir, on va lui mettre la pression. » Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche ou arrière droit, alors que je suis attaquant ! Je ne me plaignais pas car il y avait aussi Bamba et c’était encore plus compliqué que moi. Ce qu’il subissait, c’était un truc de fou. » Cédric Bakambu – Source : Zack en Roue Libre (15/11/22)

 

Pablo Longoria a convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président a été interrogé sur le cas de Bamba Dieng poussé vers la sortie cet été. Longoria a confié que l’international sénégalais s’était relancé et que le club allait même chercher à le faire prolonger !

On va discuter d’une prolongation de Dieng

« On est très contents de Bamba Dieng. Il s’entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s’est mis à l’écoute, avec beaucoup d’humilité. On veut discuter d’une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l’avenir de l’OM. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)