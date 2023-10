Mercato OM : Bamo Meité toujours en attente…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Recruté dans les derniers instants du mercato estival, le jeune défenseur Bamo Meité n’a pas encore eu l’occasion de montrer son niveau. Les changements d’entraineurs n’ont pas aidé…

Prêté par Lorient avec une OA, Bamo Meité est le 4e défenseur central dans la hiérarchie de l’OM. Si Isaak Touré qui a fait le chemin inverse vers Lorient a accumulé 315 minutes de jeu en Bretagne, Meité doit prendre son mal en patience. Le jeune joueur de 21 ans avait joué 147 minutes avec le FCL en aout avant son transfert, il n’a depuis que grapillé que 42 minutes à l’OM. Il a joué 34 minutes lors du triste match nul 0-0 face au TFC, 7 minutes lors de la raclée reçue face au PSG et 1 petite minute lors du dernier match face au HAC.

Meité, 42 minutes jouées avec l’OM

Il faut dire que Marcelino qui venait de lui donner du temps de jeu est parti, Abardonado qui assurait l’intérim a surtout fait au plus simple vu le peu de temps de préparation. Reste à savoir ce que Gennaro Gattuso compte faire de lui, Gigot était blessé et a été supplée par Balerdi, Mbemba va participer à la CAN en janvier prochain.

En conférence de presse de présentation, Pablo Longoria avait expliqué. « C’est la dernière recrue du marché, dans les derniers moments, c’est un joueur que l’on a beaucoup analysé dans la phase finale de la saison dernière, après son match contre nous notamment. C’est un défenseur central très fort dans les duels, on a été impressionné par sa capacité défensive, son dynamisme quand il doit défendre dans la surface. Il a aussi une sortie de ballon très correcte. Son niveau de concentration dans une défense à quatre est très forte, et il a un gros potentiel »

Un défenseur central très fort dans les duels dixit Longoria

⌛️…𝚎𝚍𝚗𝚘𝚌𝚎𝚜 𝚎𝚛𝚎̀𝚒𝚗𝚛𝚎𝚍 𝚊𝚕 𝚊̀’𝚞𝚚𝚜𝚞𝙹 Le temps est écoulé : 𝗕𝗮𝗺𝗼 𝗠𝗲𝗶̈𝘁𝗲́ 🇨🇮 débarque du FC Lorient et complète l’équipage de l’#OdysséeMassalia. pic.twitter.com/L0efqAGnyf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

