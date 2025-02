Mercato OM : Benatia a tenté de récupérer un crack du Real Madrid cet hiver !

Avant l’arrivée d’Amine Gouiri en attaque, l’Olympique de Marseille a enchaîné les pistes dont celle menant à Endrick d’après les informations d’ESPN.

Au Brésil, Endrick a fait sensation. D’après ESPN, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom du jeune attaquant, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Seulement, il est finalement resté sous les ordres de Carlo Ancelotti. Les Marseillais se sont dirigés vers Amine Gouiri en attaque.

A LIRE AUSSI : Prochain adversaire de l’OM, Angers joue gros ce mercredi soir !

❗️L’OM a tenté de recruter Endrick en prêt cet hiver. [🥇@ESPNBrasil] pic.twitter.com/c8FGW8BKvf — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 5, 2025

Il va se fondre dans l’ambiance marseillaise et ça va lui plaire !

Ce mardi l’OM a présenté à la presse Amar Dedic. La Provence a interrogé son ancien sélectionneur, Faruk Hadzibegic. Ce dernier explique qu’il a un profil très offensif et félicite l’OM ainsi que Roberto De Zerbi d’avoir récupérer ce joueur qui colle au club.

« Le coach et l’OM ont fait un très bon choix. Ils ont pris un grand professionnel, un garçon pétri de qualités et plein d’ambition. Il peut se faire sa place à l’OM. Il est très bien éduqué, respecté par ses partenaires et respectueux des anciens. La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l’ambiance marseillaise et ça va lui plaire ! Il va bien s’entendre avec les supporters de l’OM ! Je fais confiance à Roberto De Zerbi pour lui donner la discipline, l’exigence italienne. Pour moi, c’est un latéral dans une défense à quatre ou un piston dans un 3-4-3. Toutes proportions gardées, il a le même style que le joueur du PSG Achraf Hakimi. », a déclaré Faruk Hadzibegic.

Amar Dedic est très enthousiaste à l’idée de jouer à Marseille. « Dans le foot, il y a toujours un peu de pression, c’est la réalité du haut niveau. Mais je pense que c’est de la pression positive. Je suis heureux, j’ai hâte de jouer, je suis bouillant. (…) Par le passé, j’ai joué à beaucoup de postes. Là où on a besoin de moi, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés. Mais ce que je préfère, c’est sur les côtés, à droite ou à gauche, peu importe, j’aime bien les deux. Le coach décidera. »

A lire : Mercato : La stratégie maline et intelligente de l’OM pour attirer Bennacer !

Ce que je préfère, c’est sur les côtés, à droite ou à gauche, peu importe