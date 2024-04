Mercato OM : Benatia défend cette recrue hivernale

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna reçoit beaucoup de critiques ces derniers jours. L’Equipe a interrogé Mehdi Benatia et le conseiller de Pablo Longoria l’a défendu.

Joueur de district ou encore recrue catastrophique, c’est ce qu’a récolté Faris Moumbagna dans les médias depuis qu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille. Pourtant sur le terrain, même si tout n’est pas parfait, le Camerounais a donné satisfaction avec des buts importants. Mehdi Benatia a été interrogé par L’Equipe et a pris la défense de l’attaquant arrivé cet hiver.

On n’est pas du tout sur des stats de joueur catastrophique

« Quand il nous a été recommandé par la cellule de recrutement du club, on cherchait un déménageur, un mec sur qui s’appuyer devant, qui va aller au combat et qui vient en complément avec un profil totalement différent. Là, avec quatre buts et une passe décisive, on n’est pas du tout sur des stats de joueur catastrophique et on est au moins obligé de lui reconnaître une certaine persévérance. Il est athlétique, va très vite, a beaucoup de qualités requises dans le foot moderne mais je lui rappelle souvent qu’il doit aussi passer par une grande quantité de travail. S’il était fini à 23 ans, ça se saurait », a déclaré Benatia à L’Equipe.

C’est un jeune joueur qui a besoin de travailler techniquement

Questionné sur l’attaquant camerounais, Jean-Louis Gasset a également loué ses qualités avant d’affirmer qu’il devait encore travailler certains points. « Moumbagna? Quand je l’ai vu la première fois, j’ai pensé à Brandao tout de suite. Même gabarit, gaucher… C’est un jeune joueur qui a besoin de travailler techniquement, dans les déplacements. Il va vite, on s’en rend pas toujours compte parce qu’il se positionne mal sur ses transitions. Il faudrait avoir du temps pour bosser avec lui. Pour l’avoir fait démarrer quelques fois, il est souvent efficace en rentrant. Sur les deux derniers matchs, il met le but qui renverse le stade au Vél et à Toulouse il égalise sur un geste magnifique. 1 point c’est insuffisant quand on est Marseille mais ça nous soulage« , a reconnu Jean-Louis Gasset avant la rencontre face à l’OGC Nice.