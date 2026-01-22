Mercato OM : Benatia donne les détails des deux premières recrues !

Avant la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face à Liverpool en Ligue des champions, Medhi Benatia a pris la parole pour clarifier l’actualité du mercato marseillais. Le directeur du football de l’OM a confirmé, sur Canal+, les signatures de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, en détaillant la logique sportive de ces mouvements.

Benatia officialise Timber et Nwaneri sur Canal+

Interrogé mercredi soir par Canal+ en avant-match de la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et Liverpool (0-3), Medhi Benatia a confirmé deux dossiers travaillés ces dernières semaines par la direction sportive marseillaise. Le dirigeant phocéen a d’abord officialisé l’arrivée définitive de Quinten Timber, en provenance du Feyenoord.

“Timber a signé pour quatre ans et demi. C’est un joueur d’un très bon niveau, déjà confirmé même s’il est encore relativement jeune (24 ans)”, a expliqué Benatia au micro de Canal+. Un contrat longue durée qui s’inscrit dans la volonté du club de sécuriser des profils à fort potentiel tout en apportant une réponse immédiate aux exigences du haut niveau.

Concernant Ethan Nwaneri, jeune talent d’Arsenal, le directeur du football marseillais a précisé la nature de l’opération. “Nwaneri ? C’est une opportunité de prêt“, a-t-il indiqué, confirmant un mouvement sans engagement à long terme mais pensé pour renforcer l’effectif à court terme.

Un recrutement ciblé validé par De Zerbi

Au-delà des profils, Medhi Benatia a insisté sur le rôle central de l’entraîneur Roberto De Zerbi dans ces arrivées. “Ce sont des joueurs qu’on a eu l’opportunité de faire grâce à notre entraîneur”, a-t-il souligné, rappelant la cohérence entre la politique sportive et les besoins du staff.

Le dirigeant marseillais a également contextualisé ces recrutements, en pointant un manque précis dans l’effectif. “C’était le seul poste où on n’avait pas doublé, on n’avait personne derrière Mason (Greenwood)”, a-t-il précisé. Une déclaration qui met en lumière la volonté de l’Olympique de Marseille d’étoffer ses solutions offensives, notamment autour de Mason Greenwood, meilleur buteur du club cette saison.