Mercato OM : Benatia emballé par ces deux recrues !

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Au terme d’un match intense, les Olympiens ont confirmé leur montée en puissance. En zone mixte, le directeur sportif Medhi Benatia a livré une analyse détaillée, insistant sur la force collective et sur la progression du projet phocéen.

Dans ses propos, Medhi Benatia a replacé ce succès dans une dynamique plus large : « On est sur la deuxième année du projet mais il y a quand même pas mal de changements aussi, ça a été voulu et donc assumé. Comme dit aux joueurs en interne, le championnat est parti après la trêve internationale, donc après le match de Lorient. On a pu accueillir un peu les nouveaux et là petit à petit c’est en train de monter en régime. »

Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu’ils sont là

🚨Mehdi Benatia :

« C’est une victoire d’équipe face à un grand adversaire”, même si “aujourd’hui il manquait beaucoup de joueurs au PSG, il faut être conscient”.

“Je suis content. Quand on aura cette mentalité toute l’année on pourra faire des grandes choses. J’espère qu’on… pic.twitter.com/Va4A1ocqDz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2025

Le dirigeant a également tenu à souligner l’intégration réussie de plusieurs recrues : « On voit des nouveaux comme Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu’ils sont là. O’Riley a aussi fait un bon match dans l’entrejeu. Il faut capitaliser là-dessus, et que ça nous serve pour le reste. »

Cette victoire contre le PSG apparaît ainsi comme un symbole de progression et de confiance retrouvée.

La force du collectif marseillais

Si les individualités brillent, Benatia insiste avant tout sur la mentalité du groupe : « L’équipe est forte, on leur répète tous les jours de prendre conscience qu’ils sont capables de faire des grandes choses. Et quand il y a cette mentalité comme aujourd’hui… Mason Greenwood a été extraordinaire défensivement, pareil pour Timothy Weah. Aujourd’hui c’est vraiment une victoire d’équipe, ça fait plaisir, face à un adversaire de grande qualité. »

Le directeur sportif a enfin salué la préparation tactique de Roberto De Zerbi : « On a fait un match, surtout en première période, où on a respecté le plan exact qu’on avait prévu, et ça fait plaisir pour le coach. »

Avec ce succès, l’OM confirme ses ambitions et démontre qu’il faudra compter sur lui dans la course aux premières places.