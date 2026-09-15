Mercato OM : Benatia explique comment Lorenzi aurait pu vendre Greenwood plus cher…

Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe aurait pu prendre une toute autre tournure. Désormais consultant sur Canal+, Mehdi Benatia a révélé que l’Atlético de Madrid et Al-Ahli s’étaient également positionnés sur l’ancien attaquant de l’OM. Mais le choix du joueur aurait rapidement orienté le dossier vers la Turquie.

Atlético Madrid et Al-Ahli étaient aussi sur Greenwood

Invité du Canal Football Club, l’ancien directeur sportif de l’OM est revenu sur l’un des dossiers majeurs du mercato estival marseillais.

« On avait commencé certaines choses […] sur l’Atlético Madrid, sur Al-Ahli en Arabie saoudite et puis sur Fenerbahçe. »

Trois destinations étaient donc envisagées autour de Greenwood. Mais selon Benatia, la volonté du joueur a très vite pesé dans les négociations.

« Je pense que Mason Greenwood avait très vite acté le fait d’aller à Fenerbahçe. »

Un choix qui aurait limité la marge de l’OM

Benatia estime que cette préférence a pu réduire les possibilités de l’OM, notamment sur le plan financier.

« S’il avait été un petit peu plus ouvert à ce moment-là, ils auraient pu non seulement le vendre plus cher, mais peut-être aussi dans un championnat où… l’Atlético Madrid, par exemple, ça aurait pu être mieux pour lui. »

Dans un été où Marseille devait absolument générer des liquidités et alléger sa masse salariale, le dossier Greenwood était stratégique.

Le joueur a finalement rejoint Fenerbahçe, mettant un terme à un feuilleton qui aurait donc pu l’envoyer en Espagne ou en Arabie saoudite.