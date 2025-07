Mercato OM : “Benatia m’en a parlé mais je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas”

L’Olympique de Marseille aurait tenté une approche auprès de Serge Aurier, ancien joueur du Paris Saint-Germain, libre de tout contrat. Mais l’Ivoirien, connu pour sa loyauté envers son passé parisien, a été catégorique : il ne signera jamais au club phocéen.

Dans le podcast Kampo animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah, Serge Aurier a révélé avoir été contacté par Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, alors qu’il était sans club. Mais la réponse du latéral droit de 31 ans a été sans équivoque : « On m’a déjà proposé. Benatia m’en a parlé mais je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas alors que j’étais sans club. Je suis très loyal. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. »

A lire aussi : Mercato OM : Bennacer a pris sa décision !

Formé en région parisienne, passé par Villepinte puis par le RC Lens, Aurier n’a jamais caché son attachement au PSG, club avec lequel il a disputé plus de 80 matchs entre 2014 et 2017. « C’est dans la tête. Je suis un Parisien, j’ai fait toutes mes classes en région parisienne, je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille », a-t-il ajouté, fidèle à sa ligne de conduite.

Aurier ne veux pas entendre parler de l’OM !

Depuis son départ de Tottenham en 2021, l’international ivoirien a connu plusieurs passages courts et peu convaincants à Villarreal, Nottingham Forest puis Galatasaray. Libéré de son dernier contrat en juillet 2024, il est toujours à la recherche d’un point de chute. Pourtant, l’OM, en quête d’un latéral d’expérience, semblait voir en lui une option intéressante.

Mais Serge Aurier ne veut pas connaître le même sort que d’autres anciens Parisiens passés par la Commanderie, à l’image d’Adrien Rabiot, copieusement insulté par les supporters parisiens lors de son retour au Parc des Princes sous les couleurs olympiennes. « C’est bizarre. Dans les Classicos, tu dis “Allez Paris, Allez Paris” et d’un coup tu changes. C’est quelle sensation que tu reçois de l’autre côté ? », s’est-il interrogé dans le podcast.

Si Gabriel Heinze, Lorik Cana ou Rabiot ont franchi la ligne entre Paris et Marseille, Aurier, lui, refuse d’imaginer cette trahison. Un choix qui en dit long sur la rivalité toujours vive entre les deux clubs ennemis du football français.