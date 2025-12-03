Mercato OM : Benatia reste flou sur son avenir !

Dans un long entretien accordé à RMC Sport, Medhi Benatia a évoqué plusieurs sujets sensibles liés à l’actualité de l’OM, dont son avenir au club. Le dirigeant marseillais a tenu à réaffirmer que son futur n’était conditionné par personne, pas même par celui de Roberto De Zerbi, tout en reconnaissant qu’il ne s’inscrira probablement pas dans la durée avec l’Olympique de Marseille.

Interrogé sur une éventuelle dépendance à l’avenir de Roberto De Zerbi, Benatia a été formel. « Non je ne pense pas. Il faudrait lui poser la question. Comme je dis souvent, je suis là, je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas. C’est ma façon de penser. Rome, j’ai signé cinq ans, j’ai acheté une maison, je pensais rester et au bout d’un an je suis parti. Malheureusement, dans le football tu sais très bien que ça se passe comme ça », a-t-il expliqué.

🗣️ c’est une obligation de s’y qualifier pour la saison prochaine Medhi #Benatia dans l’After sur RMC : “Dans les objectifs très importants pour le club, pour la viabilité du projet, pour la continuité, on nous a jamais demandé cette année de faire top 24 en Ligue des Champions.… pic.twitter.com/VrVd0Uh8F4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2025

Benatia assume un avenir incertain

Le Marocain a également confié espérer que l’entraîneur italien restera à Marseille, tout en rappelant que son propre parcours n’était lié à aucun autre cadre du club. « J’espère qu’il va rester le plus longtemps possible. Moi je ne suis pas spécialement lié à qui que ce soit. Longoria, c’est lui qui m’a ramené, mais si Pablo veut rester pendant dix ans et que je décide de faire autre chose, il n’y a personne qui peut me retenir de faire autre chose », a déclaré le dirigeant phocéen.

Ces propos, qui ont immédiatement interpellé les journalistes présents, ont amené Benatia à préciser sa pensée. L’ancien défenseur n’a pas annoncé un futur départ, mais a insisté sur la difficulté et l’intensité de son rôle à l’OM. « J’ai dit que c’est quelque chose de très fatigant. Je l’ai déjà dit l’année dernière, je le répète. C’est assez fatigant, ça demande beaucoup beaucoup d’énergie. Tu laisses ta santé. Je ne sais pas si c’est quelque chose que je dois faire pour de longues années parce que j’ai des enfants, j’ai une vie derrière », a-t-il confié.

Lorsque la question d’un avenir à long terme — au moins cinq ans — a été évoquée, Benatia est resté volontairement vague malgré un contrat courant jusqu’en 2027. « On verra, il faut demander au boss. Les contrats, ça ne veut plus rien dire dans le football aujourd’hui », a-t-il conclu, laissant planer un certain suspense sur son futur marseillais.