Mercato OM: Benatia vise un défenseur de Ligue 1 ?

Medhi Benatia, le futur conseillé sportif de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur un défenseur de ligue 1 qui est loin de le laisser indifférent.

Présent en tribunes ce samedi lors de Strasbourg-OM (1-1), Medhi Benatia a avoué avoir un faible pour un défenseur de Ligue 1. D’abord invité à citer un joueur qu’il pourrait recommander à son ancien club, le Marocain n’a pas hésité à souffler le nom d’un défenseur central de Tottenham. «J’ai entendu parler de Hojbjerg. J’ai joué avec lui au Bayern, il serait parfait pour la Juventus : une personne formidable, un excellent professionnel. Mais il me semble difficile que Tottenham le vende en janvier», a indiqué l’ancien défenseur de la Juventus dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Benatia sous le charme de Leny Yoro

« Des défenseurs ? J’ai l’impression que la Juve suit Djaló, mais à Lille j’ai un faible pour un autre joueur : Leny Yoro, 18 ans« , a-t-il poursuvi. Performant cette saison, l’international espoir français est d’ailleurs très apprécié par son entraîneur Paulo Fonseca, qui n’a également pas hésité a loué ses qualités ce samedi en conférence de presse : « Ce n’est pas normal d’avoir un joueur de 18 ans comme Leny (Yoro ndlr), avec cette maturité et les qualités techniques qu’il a. Pour moi, ce sera l’un des meilleurs défenseurs centraux en France et en Europe probablement. Il est très équilibré, et il n’y a aucun doute sur le fait que ce sera un très grand joueur« , a confié le technicien portugais.