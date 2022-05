Mercato OM : Bennani lâche une bombe sur l’avenir de Saliba ! Longoria a trouvé la solution?

Alors que les supporters marseillais espèrent de tout leur coeur que William Saliba va rester à l’OM la saison prochaine, le journaliste Karim Bennani explique que Pablo Longoria négocie avec Arsenal.

L’Olympique de Marseille a trouvé en William Saliba un renfort de grande qualité. Le défenseur central a impressionné depuis le début de la saison mais est seulement prêté, sans option d’achat, par Arsenal. Pour espérer le conserver, Pablo Longoria serait en négociations avec les Gunners pour un second prêt avec OA obligatoire au dessus de 30 millions d’euros selon Karim Bennani.

« Marseille aujourd’hui, à l’heure où on parle, n’a pas les moyens de mettre 30 millions d’euros sur Saliba. L’idéal pour l’OM et je pense que c’est en négociations actuellement, serait de négocier une option d’achat obligatoire au dessus de 30 millions d’euros mais à l’issue de la saison prochaine. Un deuxième prêt sur une seconde année. C’est une situation qui s’étudie à l’OM actuellement. Je sais que Longoria discute beaucoup avec Arsenal à ce sujet. » Karim Bennani – Source : La Chaîne L’Equipe (13/05/22)

Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William — Agent de Saliba

Saliba est l’un des joueurs qui a le plus joué cette saison en Europe, le défenseur olympien a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues, un chiffre qui en dit long sur son importance à l’OM et pourquoi le club souhaite le garder à tout prix. Alors restera, partira ? Djibril Niang, l’agent de William Saliba, restait lui évasif quant à l’avenir de son joueur.

« L’agent de William Saliba, Djibril Niang, me dit : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. Je ne sais pas pourquoi c’est une telle surprise pour certaines personnes. De toute évidence, le joueur et le club voudront s’asseoir et discuter de toutes les options (rester/prêt/vente), etc. Le joueur voudra des assurances de temps de jeu. Comment peuvent-ils décider quoi que ce soit sans avoir d’abord discuté ? (…) Cela dépend de beaucoup de choses : un autre prêt ? Veut-il rester si Arteta ne peut pas lui garantir un certain nombre de matchs ? Il y a beaucoup à décider – ils ne peuvent pas le faire tant qu’ils ne se sont pas assis et ont longuement discuté de tout. Personnellement j’aimerais bien le voir rester bien sur… » Freddie Paxton, journaliste spécialiste d’Arsenal – Source : Twitter (27/04/2022)