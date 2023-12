Mercato OM: Benrahma se voit à Marseille mais…

L’Olympique de Marseille va perdre huit joueurs ces prochaines semaines, convoqués pour la CAN. Le club olympien espère ajuster son effectif lors du mercato hivernal. Le nom de Saïd Benrahma a été évoqué en interne d’après les informations de L’Équipe. L’international algérien se verrait bien à Marseille mais…

Le mercato hivernal de l’OM s’annonce particulièrement animé. Le club phocéen va perdre huit éléments, qui disputeront la prochaine CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, François Mughe, Simon Ngapandouetnbu, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont été convoqués respectivement par le Maroc, le Congo, le Cameroun et le Sénégal. Selon L’Équipe, l’ailier algérien plaît au board olympien. Il est également pisté par Lyon. Le joueur de 28 ans, en manque de temps de jeu à West Ham, se verrait bien à l’OM mais…

Le salaire de l’algérien pose problème

Le quotidien sportif affirme également que l’OGC Nice serait intéressé par le profil de Benrahma. L’Algérien se verrait bien intégrer le projet marseillais mais le club phocéen se montre très prudent avec sa marge financière, qui semble trop réduite pour prendre en charge le salaire du joueur.