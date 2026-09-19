Mercato OM : Bien « loin du compte » pour Genesio…

Le début de mandat de Bruno Genesio à l’OM se déroule dans un contexte particulièrement compliqué. Sur RMC, Florent Germain a expliqué que l’entraîneur marseillais serait frustré par les conditions dans lesquelles il a débuté son aventure, notamment en raison d’un mercato qui n’aurait pas répondu aux attentes initiales. Malgré cela, le technicien resterait déterminé à poursuivre sa mission.

« On lui avait promis 3/4 recrues »

Alors que l’OM reste sur une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, Florent Germain a apporté un éclairage important sur l’état d’esprit de Bruno Genesio.

Le journaliste de RMC explique que l’entraîneur marseillais vivrait difficilement les conditions de ses premières semaines sur le banc olympien.

« Genesio est frustré et en colère d’avoir débuté son aventure à l’OM dans des conditions aussi délicates. On lui avait promis 3/4 recrues, nous sommes loin du compte, mais c’est un entraîneur qui reste combatif. Il est déterminé à assumer son rôle. »

Une déclaration qui met directement en lumière le décalage entre les attentes du technicien au moment de son arrivée et la réalité du mercato estival.

Un mercato très loin des attentes initiales

Genesio avait déjà évoqué publiquement les difficultés rencontrées dans la construction de son effectif. L’OM n’a pas réussi à se renforcer comme prévu durant l’été, dans un contexte marqué par la nécessité de vendre avant de pouvoir recruter.

La sortie de Florent Germain vient donc confirmer un malaise déjà perceptible : Genesio aurait démarré sa mission avec un effectif moins complet que celui qui lui avait été annoncé.

Genesio reste « combatif »

Malgré la frustration, le journaliste de RMC insiste toutefois sur un point important : Bruno Genesio ne serait pas dans une logique de renoncement.

Après la lourde défaite à Besiktas (4-1), le coach marseillais avait lui-même reconnu traverser l’un des moments les plus difficiles de sa carrière, tout en répétant que c’était à son staff et à ses joueurs de trouver les solutions.

Dans une période très tendue avant le Classique face au PSG, cette détermination sera forcément scrutée de près. Pour l’OM, la priorité reste désormais de stopper rapidement la mauvaise série et retrouver un minimum de stabilité sportive.