Mercato OM : Bodmer explique pourquoi cet international n’avait pas signé à Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Mathieu Bodmer continue son énorme chantier à la tête du Havre AC. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain vient de recruter un international russe qui était proche de s’engager avec l’OM de Villas Boas en 2020, Daler Kouziaev.

Le Havre AC, tout juste promu en Ligue 1, vient de faire très belle acquisition sur le marché des transferts, en la personne de Daler Kouziaev. L’international russe compte 46 sélections avec son pays et selon le directeur sportif havrais, Mathieu Bodmer, le joueur était même ciblé par l’OM à un moment :

« Daler a été à l’écoute de notre projet, il a discuté avec nous plusieurs fois puis on a trouvé un accord. Il voulait joueur dans un club français, découvre l’Europe de l’Ouest et un nouveau championnat parce qu’il avait joué qu’en Russie. Ça faisait quelques années qu’il ratait des transferts en Europe de l’Ouest, notamment en France. Marseille et Rennes étaient sur lui, il y a quelques années. Mais cela ne s’est pas fait à cause du Covid ou de transfert à faire… »

Kouziaev était proche de rejoindre l’OM en 2020 !

En effet, en juin 2020, l’entraîneur marseillais de l’époque André Villas-Boas était proche de faire venir le milieu relayeur. Kouziaev était en fin de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, l’international russe devait venir pour remplacer Morgan Sanson annoncé sur le départ.

🍿 Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, explique pour l’After comment il arrive à recruter et comment il construit son effectif avec peu de moyens. #RMClive pic.twitter.com/lYFvNt1mPM — After Foot RMC (@AfterRMC) July 18, 2023

Kouziaev a fait les efforts nécessaires

Dans l’After d’RMC, Mathieu Bodmer a également confirmé que Kouziaev avait divisé son salaire par six pour pouvoir rejoindre le club normand. Arrivé libre, le milieu de terrain russe a signé un contrat de deux ans avec le HAC et sera sans aucun doute le métronome de cette équipe en Ligue 1, la saison prochaine.