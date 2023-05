Mercato OM : Bonne nouvelle pour les partisans de Tudor !

Igor Tudor a-t-il un avenir à l’OM ? Si la direction Longoria entend conserver son entraineur croate qui dispose encore d’un an de contrat, la presse italienne se montre insistance sur un retour du coach à la Juventus. Mais le coach en place ne l’entend pas de cette oreille !

Interrogé samedi en conférence de presse sur son avenir à l’OM, Igor Tudor a encore refusé d’évoquer ce thème : « Mon dernier match à Marseille ? Sur ce sujet, j’avais déjà parlé, un petit peu, avant le match. Je n’ai rien d’autre à ajouter à propos de ça ». Alors que son nom est annoncé avec insistance du côté de la Juve, l’actuel coach du club italien Massimiliano Allegri, ne compte pas laisser sa place comme ça !

En effet, l’entraîneur transalpin du club de la Vieille Dame entend bien honoré son contrat jusqu’en 2025. Ce dernier ne compte pas démissionner et la Juve va réfléchir à deux fois avant de le limoger et donc de devoir lui payer 20M€ !

J’ai encore deux ans de contrat, et je m’engagerai jusqu’au bout

🇮🇹🎙 Massimiliano Allegri sera fixé sur son avenir le 5 juin#beinsports #interview pic.twitter.com/h8EikmKUgc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 27, 2023

Devant la presse, dans des propos rapportés par RMC Sport, Massimiliano Allegri a clairement fait savoir qu’il voulait continuer l’aventure Juventus. « J’ai encore deux ans de contrat, et je m’engagerai jusqu’au bout pour que la Juve puisse de nouveau être compétitive en championnat. La Juventus est en ce moment deuxième (sans les dix points de pénalité), un meilleur classement que la saison dernière, dans une saison où on a eu beaucoup de difficultés et des blessures, avec (Paul) Pogba qui n’a jamais joué et (Federico) Chiesa qui a repris après dix mois… On a fait une demi-finale de Ligue Europa, une demi-finale de Coupe d’Italie. » A rappelé le technicien italien, il a ensuite précisé, « on discutera de la saison prochaine le 5 juin, on ressortira plus fort des choses négatives de cette saison. Se qualifier pour l’Europe avec la pénalité serait une grande réussite, à nous d’avoir la force de surmonter cette période ».