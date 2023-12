Mercato OM : Botafogo a déjà trouvé le remplaçant de Luis Henrique !

Censé revenir à l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver, Luis Henrique est déjà remplacé ! John Textor aurait trouvé son remplaçant dans le championnat argentin.

Ces dernières semaines, les rumeurs envoyaient Luis Henrique de retour à l‘Olympique de Marseille ! L’attaquant brésilien prêté à Botafogo n’a pas réussi à convaincre le club de lever son option d’achat. Il devrait donc revenir à Marseille mais pourrait repartir aussitôt comme l’expliquait Pablo Longoria en conférence de presse.

Le club brésilien lui a d’ailleurs déjà trouvé un remplaçant ! Comme l’explique Fabrizio Romano ce samedi, Botafogo est proche de récupérer Cristian Medina de Boca Junior. Le club qui appartient à John Textor devrait poser 7M€ pour s’attacher ses services. Le club argentin en voudrait plus pour lâcher le milieu offensif capable d’évoluer sur un côté.

🇦🇷 Botafogo have offered $7m to sign Cristian Medina from Boca Juniors. The proposal includes 20% sell-on clause.

Boca Juniors want more to sell 2002 born talented midfielder, Botafogo could bid again soon.

🌳 Nottingham Forest also asked for Medina weeks ago — no agreement. pic.twitter.com/rOwfnvu4XC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023