Mercato OM : Brest pousse pour recruter une des pépites du centre de formation, Milan Leccese !

L’Olympique de Marseille pourrait perdre l’un de ses jeunes talents dans les dernières heures du mercato. Selon Foot Mercato, le Stade Brestois pousse pour recruter Milan Leccese, milieu offensif de 17 ans formé à l’OM et international français U17. Le club breton lui proposerait un contrat longue durée avec la perspective d’intégrer rapidement le groupe professionnel.

Brest veut attirer Milan Leccese

Le dossier Milan Leccese pourrait s’animer très rapidement.

Selon Foot Mercato, Brest est particulièrement intéressé par le jeune milieu offensif de l’Olympique de Marseille et travaille depuis plusieurs jours pour tenter de le faire venir.

Le club breton aurait déjà formulé une proposition de contrat longue durée.

Surtout, Brest aurait présenté au joueur un projet sportif particulièrement attractif : une intégration dans le groupe professionnel.

Un des talents du centre de formation de l’OM

Âgé de seulement 17 ans, Milan Leccese est considéré comme l’un des jeunes à suivre au sein de la formation marseillaise.

Le milieu offensif a notamment participé à la dernière Coupe du monde U17 avec l’équipe de France.

Il a également bien débuté sa saison avec les U19 olympiens, avec deux passes décisives en deux rencontres selon Foot Mercato.

Ces performances n’ont visiblement pas échappé à Brest, qui souhaite miser rapidement sur son potentiel.

L’OM face à un choix important

À ce stade, Foot Mercato évoque un intérêt poussé de Brest et une proposition contractuelle, mais aucun accord définitif n’est annoncé.

Le dossier pose néanmoins une nouvelle fois la question de la capacité de l’OM à conserver ses meilleurs jeunes face à des clubs capables de leur proposer une perspective plus rapide avec les professionnels.

Dans un contexte où Bruno Genesio a récemment insisté sur la nécessité de faire davantage confiance aux jeunes, le cas Milan Leccese sera donc à surveiller jusqu’à la fermeture du mercato.