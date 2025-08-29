Mercato OM : Bruges augmente (ENCORE) le tarif d’Ordonez !

MERCATO OM : Longoria et Benatia insistent pour Joël Ordoñez malgré la surenchère de Bruges

À moins d’une semaine de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille reste déterminé à renforcer sa défense centrale, secteur jugé fragile la saison passée et encore perfectible en ce début d’exercice 2025-2026. Si la piste Benjamin Pavard est toujours surveillée, c’est surtout vers Joël Ordoñez, jeune défenseur équatorien du Club Bruges (21 ans), que se tournent les efforts conjoints de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Séduit par le projet marseillais et l’opportunité de jouer en Ligue des champions, Ordoñez pousse en interne pour un départ vers la Provence. Mais du côté de Bruges, la volonté est tout autre. Fraîchement qualifié pour la phase de groupes de la C1 après une démonstration face aux Glasgow Rangers (6-0, 9-1 cumulé), le club belge n’entend pas se séparer de ses pépites.

« Il n’y a plus de grands projets, ni de signatures ni de transferts. Nous aimerions aller en Ligue des champions avec toute cette équipe », a rappelé Bob Madou, directeur exécutif de Bruges, sur Radio 1.

Un prix de 40 M€, l’OM face à la concurrence saoudienne

Selon La Provence, le Club Bruges ne cédera pas facilement son défenseur central, encore convalescent depuis fin juillet. Les dirigeants flamands exigeraient 40 millions d’euros pour ouvrir la porte, alors qu’un club saoudien, le Neom SC, aurait déjà formulé une offre de 32 M€ assortie de 8 M€ de bonus.

Une somme considérable, mais qui n’a pas refroidi les ardeurs marseillaises. L’OM, qui cherche à offrir à Roberto De Zerbi un renfort défensif de haut niveau, espère toujours trouver un accord avant la clôture du mercato le 1er septembre à 20h.

Si les positions restent éloignées, le dossier Ordoñez pourrait bien s’animer dans les toutes dernières heures du marché.