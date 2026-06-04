Mercato OM : Bruno Genesio en 5 points !

C’est quasiment fait. Bruno Genesio sera; sauf coup de théâtre, le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le technicien de 59 ans va s’engager pour deux ans, convaincu par les arguments du nouveau président Stéphane Richard, qui l’a personnellement approché.

Retour sur le parcours du très probable nouveau coach olympien

Un profil taillé pour l’OM

Après deux podiums consécutifs avec le LOSC et une qualification en Ligue des Champions, Bruno Genesio quitte le Nord sans prolonger l’aventure lilloise. La nouvelle direction marseillaise, emmenée par le duo Richard-Lorenzi, y a vu le profil idéal : expérimenté, habitué aux exigences de la Ligue 1 et rompu aux campagnes européennes.

De Lyon à Lille : une carrière construite sur la durée

C’est à l’Olympique Lyonnais que Genesio se fait véritablement connaître, succédant à Hubert Fournier en décembre 2015. Adepte d’un 4-2-3-1 alliant jeunesse et expérience, il lance notamment Houssem Aouar, s’appuie sur Nabil Fékir, Memphis Depay ou encore Tanguy Ndombele et Ferland Mendy. Sous sa houlette, l’OL crée l’exploit en Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (2-1) lors de la saison 2018/2019 exploit qui lui vaut son surnom de “Pep Genesio”.

L’aventure chinoise : une parenthèse enrichissante

Loin des projecteurs européens, Bruno Genesio pose ses valises en Chine de juillet 2019 à janvier 2021 aux commandes du Beijing Guoan. Avec une moyenne de plus de 2 points par match, il s’adapte rapidement à un nouveau championnat et une nouvelle culture footballistique, bien épaulé par Renato Augusto et Jonathan Viera. Il quitte l’aventure asiatique avec un bilan positif, malgré l’absence de titre majeur une expérience qui témoigne de sa capacité d’adaptation.

Rennes, Lille : la confirmation

Son retour en Ligue 1 au Stade Rennais (mars 2021) est immédiatement convaincant : la saison 2021/2022 bat quasiment tous les records du club avec 82 buts marqués en Ligue 1, un record de points (66) et une 4e place synonyme d’Europa League. Cette performance lui vaut le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1, le premier de sa carrière. Les Terrier, Laborde et Bourigeaud portent une équipe rennaise spectaculaire, qualifiée pour l’Europe plusieurs saisons consécutives.

Au LOSC ensuite, il confirme son statut de technicien européen. Genesio signe des victoires retentissantes en Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0) à domicile, puis sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-3), devenant ainsi le deuxième entraîneur après Jürgen Klopp à battre Guardiola, Mourinho, Ancelotti et Simeone. Malgré une élimination en 1/8e d’Europa League face à Aston Villa, Lille termine la saison 2025/2026 à la 3e place en Ligue 1.

Les défis qui l’attendent à Marseille

Sa connaissance du championnat français est son atout numéro un. Mais l’OM, c’est aussi une pression médiatique peu commune, un vestiaire à reconstruire et des finances sous surveillance de la DNCG.

Bruno Genesio pourrait également s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît déjà bien : Angel Gomes, côtoyé à Lille, et Nayef Aguerd, dirigé à Rennes, pourraient être des pièces maîtresses de son projet olympien.

Reste une question : “Pep Genesio” saura-t-il transformer l’essai dans un club où la moindre contre-performance peut devenir un tremblement de terre ?

Paul Laffisse