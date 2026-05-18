Mercato OM : Bruno Genesio entretient le flou sur son avenir…

Malgré la qualification directe du LOSC pour la prochaine Ligue des champions, Bruno Genesio a laissé planer le doute sur son avenir après la défaite contre Auxerre (0-2). Une prise de parole scrutée de près du côté de l’OM, où le technicien figure parmi les profils évoqués pour le futur banc marseillais.

La saison du LOSC s’est terminée sur une note contrastée. Battus par Auxerre lors de la dernière journée de Ligue 1, les Dogues ont malgré tout validé leur troisième place et une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Un objectif atteint que Bruno Genesio a tenu à mettre en avant au moment de dresser un premier bilan de l’exercice 2025-2026.

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Le technicien nordiste a rappelé le contexte de son arrivée après les passages remarqués de Paulo Fonseca sur le banc lillois. « Ce qui était important pour mon staff et moi c’était de bien figurer », a expliqué l’entraîneur du LOSC. « On passait derrière deux belles saisons de Paulo Fonseca », a-t-il également souligné, avant de mettre en avant la régularité affichée par son équipe sur l’ensemble de la saison.

Bruno Genesio reste évasif sur son futur

Au-delà du bilan sportif, les déclarations de Bruno Genesio ont surtout retenu l’attention concernant son avenir. Alors que son nom circule dans la short-list de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine, l’ancien entraîneur de Lyon n’a fermé aucune porte après la rencontre.

« Demain il est prévu qu’on fasse un bilan avec le président », a déclaré le coach lillois au sujet d’un rendez-vous programmé avec sa direction. Avant d’ajouter : « On verra, tout est envisageable ». Une sortie volontairement prudente qui alimente les interrogations autour de sa situation contractuelle et de ses intentions pour la suite.

Du côté de l’OM, cette prise de parole intervient dans un contexte de réflexion autour du poste d’entraîneur. Le nom de Bruno Genesio apparaît régulièrement parmi les techniciens suivis par la direction marseillaise.

Des garanties attendues avant toute décision

Malgré la qualification européenne, Bruno Genesio a laissé entendre que plusieurs points devaient encore être clarifiés avec ses dirigeants avant d’envisager une continuité au LOSC. Le technicien souhaite notamment obtenir davantage de visibilité sur les ambitions sportives et les moyens accordés pour la saison prochaine.

« C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être », a confié l’entraîneur nordiste. Avant de poursuivre : « Les saisons sont difficiles » puis « On a besoin, nous les coaches, d’avoir non pas des certitudes, parce que ça n’existe pas dans le foot, mais certaines garanties ».

Malgré une nouvelle qualification en Ligue des champions, l’avenir de Bruno Genesio reste donc ouvert. Une situation suivie avec attention à Marseille, où les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour le futur du banc de l’OM.