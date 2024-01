Mercato OM : ça avance bien pour ce nouveau transfert côté départ !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille devrait encore avancer dans son mercato, car après le départ de Renan Lodi c’est l’autre brésilien de l’effectif qui devrait faire ses valises pour un retour au pays…

Alors qu’un latéral gauche devrait encore débarquer à Marseille, un autre départ se profile. En effet, après Lodi c’est Luis Henrique qui devrait faire ses valises. L’ailier gauche brésilien, qui a remplacé Nadir face à Rennes ce dimanche, devrait repartir au pays. Selon le journaliste de FootMercato Santi Aouna, « L’Atlético Mineiro a formulé une nouvelle offre officielle de transfert pour Luis Henrique: 5M€ + 500k€ de bonus + un intéressement de 25% sur la plus value d’un éventuel transfert. Les positions se rapprochent… »

Luis Henrique vers L’Atlético Mineiro pour 5M€ et des bonus ?

🚨EXCL Détails: 🔵⚪️🇧🇷 #Ligue1| ◉ L’Atlético Mineiro a formulé une nouvelle offre officielle de transfert pour Luis Henrique: 5M€ + 500k€ de bonus + un intéressement de 25% sur la plus value d’un éventuel transfert 💰 ◉ Les positions se rapprochent⏳️… pic.twitter.com/MRksWK2ewV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 22, 2024



On a pu l’apercevoir dans une vidéo de l’entraînement postée sur les réseaux sociaux de l’OM pour annoncer la préparation du match face à Thionville qui aura lieu ce dimanche en Coupe de France.

Sa présence a eu l’air de faire plaisir à quelques supporters qui espèrent le voir jouer quelques minutes à Marseille cette année ! A voir ce que la direction compte faire avec son cas après son retour de Botafogo.

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN où le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments offensifs (Harit, Sarr, Ndiaye)

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté. À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.