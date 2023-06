Mercato OM : ça avance, les dernières évolutions du dossier Gallardo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria aurait offert certaines garanties à Marcelo Gallardo pour permettre sa venue à l’OM. Le président marseillais serait maintenant dans l’attente d’une réponse définitive de l’Argentin.

L’OM et Marcelo Gallardo seraient entrés dans la phase finale des négociations. Selon L’Équipe, les questions du staff et du mercato ont été évoquées et la balle est désormais dans le camp d’El Muñeco. Actuellement à Boston avec Franck McCourt, Pablo Longoria et Javier Ribalta sont dans l’attente d’une réponse définitive du technicien de 47 ans.

🔹L’OM et Marcelo Gallardo 🇦🇷 ont déjà évoqué la composition du staff et le prochain mercato. Les discussions se poursuivent et la balle est désormais dans le camp de l’Argentin. ⏳ (@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/MvO50lKoS1 — Infos OM (@InfosOM_) June 14, 2023

Même son de cloche du côté de la Provence, qui confirme que l’OM attend la réponse de Gallardo.

Plusieurs points sont réglés avec l’Argentin, mais les dirigeants olympiens attendent une réponse qui tarde à venir. Ils ont aussi d’autres options…#OM #TeamOM https://t.co/WhRmwP36br — La Provence OM (@OMLaProvence) June 14, 2023

Un tournant dans le projet de Pablo Longoria ?

L’arrivée de Marcelo Gallardo, dans tout ce que cela représente serait surprenante en plusieurs points. L’ancien joueur de l’AS Monaco est un coach qui s’engage beaucoup dans le mercato, quelque chose que n’aime pas vraiment Longoria. Le président phocéen a une vision très précise de la hiérarchie au sein d’un club de football et aime que chacun des membres de l’organisation reste à sa place.

À River Plate, plus qu’un coach Gallardo était un manager qui construisait son équipe chaque été, selon ses envies et en fonction des départs. Son arrivée garantirait cependant un mercato chargé en termes d’arrivées.

Pour sa première expérience en Europe, « La Poupée » demandera surement beaucoup de garanties pour son effectif. Si l’Argentin débarque, il faudra donc s’attendre à un nouveau chamboulement d’effectif d’envergure au sein de l’OM.