Mercato OM : ça bouge enfin pour Benjamin Pavard !

Après un prêt mitigé à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard voit déjà son avenir s’écrire loin de la France. Le défenseur polyvalent de 30 ans, champion du monde 2018, a retrouvé l’Inter Milan cet été, mais son retour en Lombardie ne devrait être que temporaire.

Arrivé à l’OM l’été dernier dans l’espoir de retrouver du temps de jeu et de convaincre Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026, Pavard n’a pas réussi son pari. Malgré ses 37 apparitions sous le maillot marseillais, agrémentées d’un but et de trois passes décisives, son passage dans la cité phocéenne a été jugé en dessous des attentes. Dans un contexte sportif instable à Marseille, le Français n’a pas toujours réussi à s’imposer comme le cadre espéré.

Sur le plan international, la sanction est tombée : le sélectionneur de l’équipe de France ne l’a pas retenu pour la compétition organisée en Amérique du Nord. Une déception importante pour le joueur, qui espérait relancer sa carrière internationale grâce à son passage à l’OM.

Sur le plan contractuel, Pavard est toujours lié à l’Inter jusqu’en 2028, mais son avenir à Milan semble déjà compromis. Le nouveau coach Cristian Chivu ne compterait pas sur lui, et les dirigeants italiens cherchent une solution pour le transférer.

Selon le Corriere dello Sport, Besiktas s’est positionné pour accueillir le défenseur français. Le club turc, ambitieux sur le marché des transferts, dispose des moyens financiers pour répondre à son salaire estimé à 5 millions d’euros nets par an.

De son côté, Pavard n’est pas pressé de partir, mais ce premier intérêt concret pourrait bien accélérer les discussions autour de son avenir.