Mercato OM : ça bouge pour Neal Maupay !

De retour à l’OM après son prêt au FC Séville, Neal Maupay pourrait ne pas rester à Marseille cette saison. Selon Sky Sport, l’attaquant français suscite des intérêts sérieux de plusieurs clubs de Premier League. À 29 ans, le joueur pourrait donc connaître un nouveau départ avant la fin du mercato.

Maupay intéresse plusieurs clubs anglais

D’après les informations de Sky Sport, plusieurs formations de Premier League s’intéressent sérieusement à Neal Maupay. Aucun nom n’a toutefois été communiqué par le média britannique.

Cette piste anglaise n’est pas surprenante pour l’attaquant français, qui connaît bien le championnat après ses passages à Brentford, Brighton et Everton.

Un rôle secondaire à l’OM ?

Après une première saison durant laquelle il avait été largement utilisé par Roberto De Zerbi, Neal Maupay avait progressivement disparu des plans marseillais. Il avait alors rejoint le FC Séville en prêt, avec 2 buts en 12 rencontres.

De retour à l’OM, le Français serait désormais destiné à jouer un rôle de doublure derrière Amine Gouiri si la situation reste inchangée. Son avenir pourrait donc rapidement être remis en question.

Un départ intéressant pour Marseille

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Neal Maupay est estimé à environ 4 millions d’euros par Transfermarkt. Son salaire, évalué à près de 3 millions d’euros annuels, représente également une charge importante au regard de son statut.

Dans ce contexte, Marseille aurait tout intérêt à étudier sérieusement une éventuelle offre. L’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, rapporté par Sky Sport, pourrait justement offrir une porte de sortie au Français.

Pour l’heure, aucun club anglais n’a été identifié. Le dossier Neal Maupay reste donc ouvert à quelques semaines de la fin du mercato.