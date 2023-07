Mercato OM : Ça coûte combien Aubameyang ?

L’Olympique de Marseille semble bien sur la piste de Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, le Gabonnais a un certain niveau d’émoluments…

Étant donné sa situation d’échec à Chelsea, le club anglais ne devrait pas se montrer gourmand sur l’indemnité de transfert. S’il était tout de même arrivé à l’été 2022 pour 12M€ en provenance du FC Barcelone, il était surtout venu à Stamford Bridge pour son ancien entraîneur à Dortmund, Thomas Tuchel.

L’ex-entraîneur du PSG a, malheureusement pour PEA, rapidement été limogé, laissant orphelin son attaquant sur le banc, à Chelsea. Les Blues cherchent donc à s’en débarrasser et ne semblent pas vouloir récupérer de trop grosse indemnité de transfert. Transfermarkt parle d’une valorisation actuelle à 4M€. Possibilité de le récupérer gratuitement ? Comme lorsqu’il a quitté Arsenal pour le Barça lors du mercato hivernal 2021/22 ?

Un salaire hors norme pour l’OM…

Le vrai problème se situe au niveau du salaire. Les médias anglais annoncent un salaire de 160 000£ par semaine. Ce qui représente 186 000€ par semaine et au minimum 750 000€ par mois !

Pour comparaison, L’Équipe annonçait que Jordan Veretout, plus gros salaire olympien, émargeait à 550 000€ brut par mois. Il faudra impérativement que Aubameyang soit séduit par le projet sportif marseillais puisqu’il sera moins rémunérateur que son contrat actuel à Chelsea, et sans nul doute moins rémunérateur que les offres saoudiennes qu’il semble posséder…

Riolo propose plutôt un all-in sur Mané !

« Plus personne ne veut d’Aubameyang car il est super dur a gérer. On se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème lorsqu’il a envie d’être bon, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné. Je ne comprends pas le choix de l’OM. (…) En plus il arrive à l’OM, il arrive en patron « moi, j’ai joué partout… » Après tu le prends pour un one shot, pas pour de la valorisation. C’est très étonnant. » Daniel Riolo – Source : After RMC

Il s’étonne également que personne n’aille sur un autre joueur de classe mondiale : Sadio Mané.

« Le cas Sadio Mané me scotche. Le Bayern en veut plus. À part si on me dit « ce gars-là, on lui a enlevé les pieds, on lui a mis des pieds bots à la place », pourquoi on ne se bat pas pour avoir ce joueur ? Aubameyang quand il est à Arsenal, on sait comment ça se termine pour ceux qui ont vu la série Amazon. Il est méga-galère, c’est un mec qui peut être toxique dans un groupe. Après si sur un an, il décide de tirer l’équipe derrière lui. Tu ne construis pas avec Aubameyang. C’est un pari. Mais dans ce cas-là, qu’ils prennent Sadio Mané en plus iol est supporter de l’OM. Sadio Mané, je vais voir Micheline à la compta et je lui dis « tu me vends tout ce que tu peux me vendre pour pouvoir me payer son salaire ! » Et là, on passe dans autre chose ! » Daniel Riolo – Source : After RMC